俳優の土屋太鳳さん（31）が、ゲスト声優を務める映画『アンパンマン』シリーズ最新作のアフレコの様子が初公開されました。

土屋さんが出演するのは、シリーズ37作目となる最新作『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』（6月26日公開）。映画は、大切な約束を守るために旅をするレッサーパンダの旅人・パンタンが、アンパンマンやクリームパンダたちと出会い、一緒に宝物探しの冒険へ出発する物語。土屋さんは、パンタンの声を担当します。

■当日は「本当にドキドキしながらブースに入った」

土屋さんは、アフレコについて「当日は、パンタンの責任を全うできるかと、本当にドキドキしながらブースに入ったんですけれども」と、緊張のなか臨んだといいます。

さらに、声のみの演技の難しさを感じたそうで「プロの声優さん方って、一つの声に情報がたくさん入っているんですよね。私もそれを真似しようと思って、家で練習してみたんですけど、声だけ真似しちゃうと、テクニックと基礎がない分、すごく不思議に聞こえてしまって。結果的には、映像だったり、舞台だったりという経験を、実践を、今までやってきたことを、ブースの中でやろうというふうに決意して挑まさせていただいたら、なんとか乗り越えることができました」と振り返りました。

また、アフレコに向けて、声優で弟の土屋神葉さん（30）から「客観的に自分で録って、それを聞いた方がいいよ」というアドバイスや、「とにかく大きく大きく、ジェスチャーのつもりでやった方がいい」とアドバイスをもらったことを明かし、アドバイスを生かしてアフレコを乗り越えられたということです。