「黒田体制になって得点源として頑張ってこれました」チームトップの７点目！ 町田エリキがしみじみ「仲間に恵まれて取れたゴール」
チームトップの７点目で勝利に導いた。
町田は５月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST最終節で浦和と国立で対戦。１−０で勝利した。
決勝弾はエリキ。10分、左サイドからのクロスがファーに流れ、これに反応したエリキが右足を振り抜き、ゴール左に叩き込んだ。
試合後のフラッシュインタビューで、エリキはスタジアムに足を運んだファン・サポーター、家族に感謝を述べ、「ゴールは、思い切りコースを狙って、しっかり決められて良かった」と振り返る。
自身の得点をしみじみと噛みしめる。
「町田ゼルビアに2023年に加入してから、本当にたくさんの仲間に恵まれながら、ここまでこれました。黒田体制になってから、チームの得点源として頑張ってこれましたし、本当にたくさんの仲間に恵まれて、取れたゴールだと思っています」
今後のプレーオフに向けては「残り２試合、また仲間と力を合わせて頑張りたい」と語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】右足一閃！ エリキが通算７点目で決勝弾！
町田は５月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST最終節で浦和と国立で対戦。１−０で勝利した。
決勝弾はエリキ。10分、左サイドからのクロスがファーに流れ、これに反応したエリキが右足を振り抜き、ゴール左に叩き込んだ。
試合後のフラッシュインタビューで、エリキはスタジアムに足を運んだファン・サポーター、家族に感謝を述べ、「ゴールは、思い切りコースを狙って、しっかり決められて良かった」と振り返る。
自身の得点をしみじみと噛みしめる。
「町田ゼルビアに2023年に加入してから、本当にたくさんの仲間に恵まれながら、ここまでこれました。黒田体制になってから、チームの得点源として頑張ってこれましたし、本当にたくさんの仲間に恵まれて、取れたゴールだと思っています」
今後のプレーオフに向けては「残り２試合、また仲間と力を合わせて頑張りたい」と語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】右足一閃！ エリキが通算７点目で決勝弾！