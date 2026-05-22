宇多田ヒカル『CDTVライブ！ライブ！』で披露した新曲「パッパパラダイス」のパフォーマンス映像を期間限定公開

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宇多田ヒカルが5月11日放送のTBS系『CDTV ライブ！ライブ！』で披露した新曲「パッパパラダイス」のパフォーマンス映像が、宇多田ヒカル公式YouTubeチャンネルにて期間限定で公開された。

■オンエア時にはSNS上で大きな反響が

オンエア時にはXのトレンドでのチャートインや、「グッときます」「楽しくてサビ以外もうたっちゃう」「楽しくて懐かしい…」などSNS上でも反響が多く寄せられた。

そんな声に応えて、YouTube上で世界中のリスナーが楽しめるよう、4週間限定でフル尺のパフォーマンス映像が公開された。ぜひチェックしてみよう。

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「パッパパラダイス」

2026.06.24 ON SALE

ANALOG「パッパパラダイス」



2026.06.24 ON SALE

ANALOG『エキソドス』

2026.06.24 ON SALE

ANALOG『ディス・イズ・ザ・ワン』

2026.06.24 ON SALE

ALBUM『エキソドス』

2026.06.24 ON SALE

ALBUM『ディス・イズ・ザ・ワン』

2026.06.24 ON SALE

DIGITAL ALBUM『エキソドス』

2026.06.24 ON SALE

DIGITAL ALBUM『ディス・イズ・ザ・ワン』

■関連リンク

『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/