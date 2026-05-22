　22日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比30円安の6万3310円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万3339.07円に対しては29.07円安。出来高は4488枚となっている。

　TOPIX先物期近は3883ポイントと前日比11ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.46ポイント安で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 63310　　　　　 -30　　　　4488
日経225mini 　　　　　　 63310　　　　　 -30　　　 94265
TOPIX先物 　　　　　　　　3883　　　　　 -11　　　　6657
JPX日経400先物　　　　　 35225　　　　　-190　　　　 196
グロース指数先物　　　　　 823　　　　　　+3　　　　 678
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース