日経225先物：22日22時＝30円安、6万3310円
22日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比30円安の6万3310円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万3339.07円に対しては29.07円安。出来高は4488枚となっている。
TOPIX先物期近は3883ポイントと前日比11ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.46ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63310 -30 4488
日経225mini 63310 -30 94265
TOPIX先物 3883 -11 6657
JPX日経400先物 35225 -190 196
グロース指数先物 823 +3 678
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3883ポイントと前日比11ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.46ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63310 -30 4488
日経225mini 63310 -30 94265
TOPIX先物 3883 -11 6657
JPX日経400先物 35225 -190 196
グロース指数先物 823 +3 678
東証REIT指数先物 売買不成立
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