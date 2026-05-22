»°ÅÄ´²»Ò¡¡¡ÖÅöÆü³Ú¤·¤ß¤À¤ï¤¡¡Á¡×Ä¹ÃË¤Î¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤Ï¡Ö¥Ç¥«¥×¥ê¥ª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Á¡×¤ÈÃå¤»¤¿2ºÐ°ÊÍè
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°ÅÄ´²»Ò¡Ê60¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¤Î²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡Ê30¡Ë¤È¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎÇ½Ûê°¦Ì¤¡Ê31¡Ë¤È¤Îµó¼°¡¦ÈäÏª±ã¤òº£·îËö¤Ë¹µ¤¨¡¢¶¶Ç·½õ¤Î¥¿¥¥·¡¼¥É¤Î²¾Ë¥¤¤¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂ©»Ò¤Î¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¡È¥Ç¥«¥×¥ê¥ª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Á¡É¤È2ºÐ¤Î»þ¤ËÃå¤»¤Æ°ÊÍè¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò²óÁÛ¡£
¡¡¡Ö²ÖÌ»»ÙÅÙ¤Ï²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÎéÁõ¤È¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¤ÎÌæÉÕ¸Ó¤Î»Ñ¤Ê¤Î¤Ç¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¶¶Ç·½õ¤¬¥¿¥¥·¡¼¥É¤ò¤Ä¤¯¤ë¤«¤é¤ª¤¤¤Ç¤è¤È²¾Ë¥¤¤¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÅöÆü³Ú¤·¤ß¤À¤ï¤¡¡Á¡×¤ÈÂ©»Ò¤ÎÀ²¤ì»Ñ¤òÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»°ÅÄ¤Ï1991Ç¯¡¢»°ÂåÌÜÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡ÊÈ¬ÂåÌÜÃæÂ¼¼Ç´å¡Ë¤È·ëº§¡£¤½¤Î¸å¡¢¶¶Ç·½õ¡¢Ê¡Ç·½õ¡¢²ÎÇ·½õ¤ò¤â¤¦¤±¤¿¡£
¡¡Ä¹ÃË¡¦¶¶Ç·½õ¤ÏºòÇ¯11·î¡¢Ç½Ûê¤È¤Îº§Ìó¤òÈ¯É½¡£Àè·î3Æü¡¢º§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢µó¼°¡¦ÈäÏª±ã¤Ïº£·îËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£