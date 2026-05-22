＜大相撲五月場所＞◇十三日目◇22日◇東京・両国国技館

【映像】優勝決定戦で衝撃の結末

序二段の優勝を決める全勝対決で予想外の一方的な相撲となり「あっけないw」「あっさりきまった」とファンの間で困惑の声が広がった。

序二段三十七枚目・翔盛（中村）と序二段八十八枚目・真庭山（高田川）の一番。互いに今場所はここまで無傷の6連勝中で、十三日目の直接対決が優勝を決める一戦となった。

取組前、館内アナウンスではそれぞれの力士を紹介した後、「この取組の勝者は今場所の序二段優勝であります」と続いた。客席からは拍手が沸き起こり、大事な全勝対決に期待が高まった。

だが取組は予想外の結末に。立ち合い、体重157キロの重たい翔盛が突っ張って当たると、真庭山は踏ん張る様子もなく土俵を割ってしまい、あっさりと決着。翔盛が押し出しで圧勝して7勝目を挙げ、今場所の序二段優勝を決めた。敗れた真庭山は1敗目を喫した。

予想の斜め上をいくような一瞬での決着に、ファンは「えー」「一方的すぎる」「あっさりきまった」「あっけないw」「調子悪い？」と困惑気味の声を上げていた。(ABEMA／大相撲チャンネル)