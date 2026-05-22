グラビアアイドルの美波那緒が22日、自身のX(旧ツイッター)を更新し、同日発売の「ヤングアニマル」(白泉社)に登場したことを伝えた。



【写真】制服＆頬杖＆上目遣い ドキドキがもう止まらない

美波は「本日5/22(金)発売 ヤングアニマル11号 巻末グラビア 8p」と前置きし、「初の漫画誌グラビア登場です！ ホントに嬉し～です!!」と喜びの報告。さらに「タグ付けして買ったよ報告してねん アンケートハガキも忘れずに～チェキプレゼントもあるよん」とファンに呼びかけた。



2日にも「えくぼの魔法 初の漫画誌グラビア登場です！ ホントに嬉し～!!です！たっぷり8pじっくり堪能してね」とつづり、撮影中のショットを公開。白の三角の布からむにゅっと盛り上がる膨らみは捉えた目をロックオン状態にさせる。



4、5日にはインスタグラムにも足を組みながら上着を脱いで、豊かな双丘があらわになっていく刺激的なカットなどをアップ。ファンからは「めちゃくちゃかぁいかぁ～」「美しい表情」「布教用にいっぱい買わねば」など、すっかり魅了されたコメントが寄せられていた。



美波は2025年4月にイメージDVDをリリースしてグラビアデビュー。マシュマロボディと美貌で同年12月に発表されたミスFLASH2026グランプリに選ばれるなど、デビュー1年目から注目を集めている。



（よろず～ニュース編集部）