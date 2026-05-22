巨人の井上温大投手が打ち込まれ、４回１０安打７失点でＫＯされた。スポーツ報知評論家の高橋由伸氏は課題点を指摘。その井上から猛打賞をマークした阪神・立石の打撃内容には賛辞を送り、巨人打線と比較した。

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井上の球自体は悪くなかった。しかし、不用意な球が多かった。それを逃さない阪神打線もさすがで、前半は大きな点差となって表れた。例えば４回、先頭の坂本にほぼ真ん中の直球から入り、左前安打を許した。気持ちが乗ってないような初球の入り方だった。

ベンチの阿部監督は、３回まで５失点の井上を、期待を持って続投させたと思う。１イニングでも多く投げ、リリーフの負担を減らしたい。さらに、投げながら立ち直ってほしい。しかし、前述した４回は不用意な初球から始まり、４安打２失点した。相手の高橋に負けないくらいの直球を持っていながら、なぜ打ち込まれたのか。今回は気持ちの面も含め、反省すべき点が多かったと思う。

一方で、井上から３安打を放った阪神・立石はお手本のようなバッティングだった。特に３回の中前安打は高めに浮いた初球の変化球を中前にはじき返した。狙っていた球ではないと思うが、積極的な姿勢の中で、甘いから体が反応したのだろう。４回の左前適時打も甘め。それをひと振りで仕留める技術がある。では、巨人打線はどうだろう。高橋に対し、ひと振りで仕留められたか。６、７回の４点はいい集中力だった。これを早い回から繰り返していくしかない。好投手との対戦はその集中力で差が出る。（高橋 由伸）