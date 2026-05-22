「中日６−２広島」（２２日、バンテリンドーム）

中日が４点リードを守って連敗を３で止めた。

先発の柳は序盤から好投を続けたが、４−０の七回に乱れた。

２死一塁から名原、二俣に連続適時打を許して２点をかえされた。ここで井上監督は降板を選択。２番手・齋藤は四球と安打で２死満塁としたが、小園を二ゴロに仕留めて同点のピンチを切り抜けた。

井上監督は「（柳は）七回まで投げさせるつもりでいましたけど。これから反省しますけど、（チェンジまで）もう１人ね。柳はもちろん行くつもりでいたでしょうけど、そこで行かせてあげるべきだったのかなというのもあります。また今後にいろいろ影響しますし、そこは僕の方で反省したいと思います」と継投の意図を説明した。

八回はこの試合まで開幕から９試合無失点の２年目左腕・吉田を起用した。井上監督は今後の七、八回の継投について問われると、「これは誰がいくのかとか、いろんなことで世間の皆さんもザワザワするというところもありますけども。今日は吉田でいくっていう気持ちで。本人も投げるボールに自信を持っている。決定というワケではありませんけど、吉田あたりを使っていきたいと思います」と話した。

また九回に左胸付近にライナーが直撃した松山には「コンディションを見て」と説明した。

試合は初回先頭の村松が左前打を放つと、２死一、二塁から阿部、石伊が連続適時打を放つ。ここで広島・先発の栗林が降板すると、２番手・鈴木から鵜飼が２点二塁打を放っていきなり４点を先制した。

４−２に迫られた七回には四球と２安打で１死満塁とし、石川が左前へ２点適時打を放ってリードを広げ、八回は吉田、九回は松山とつないで逃げ切った。

中日は２０日の阪神戦（甲子園）で７−０から逆転負けを喫していた。投手・マラーに来日初本塁打となる２ランが飛び出すなど大量７点をリードしていたが、七回に４点、八回に３点を失って同点に追いつかれると、九回は牧野が森下にサヨナラ本塁打を浴びるという悲劇的な展開で３連敗を喫していた。