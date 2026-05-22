＜大相撲五月場所＞◇十三日目◇22日◇東京・両国国技館

【映像】序二段力士、“琴栄峰並み”に美しいと話題の四股

大相撲五月場所の十三日目、序二段の土俵に角界随一とも言える“美四股”で知られる前頭十三枚目・琴栄峰（佐渡ヶ嶽）並みに美しい四股と話題の若手力士が登場。「綺麗な四股」「素敵な所作」などファンの注目を集めた。

注目のシーンは序二段八十一枚目・満富士（伊勢ヶ濱）が、序二段八十枚目・山野邊（出羽海）を寄り切りで下し、勝ち越しを決める4勝目（3敗）を挙げた一番でのこと。

敗れた山野邊は身長170.5センチ、体重74.0キロ。幕内優勝10回を数えた昭和の横綱、第31代・常ノ花の玄孫（やしゃご）にあたる名門の血を引く“サラブレッド”力士で、端正なルックスとともに四股の美しさにも定評がある人気力士だ。

土俵に上がった山野邊は、軽やかな身のこなしから足を高く真っ直ぐに突き上げる打点の高い見事な四股を披露。するとABEMAファンから「琴栄峰並みに美しい四股」など驚嘆の声が上がった。

しかし、取組では満富士の圧力に押し込まれ、最後は寄り切られて土俵を割った。負け越しが決まった山野邊には「山野邊…無念」「負け越しか」と無念さを滲ませるファンの声も寄せられた一方、“お金の取れる四股”と言われるほど角界随一の美しい四股を踏むことで知られる前頭十三枚目・琴栄峰（佐渡ヶ嶽）を引き合いに出し、「琴栄峰並みに美しい四股」と絶賛するコメントも飛び出した。（ABEMA／大相撲チャンネル）