¡Ö¤â¤¦¸Â³¦¡ª¡×²º¤ä¤«¤À¤Ã¤¿ºÊ¤Î²È½Ð¤Ç¡ÖÌ¾¤Ð¤«¤ê´ÉÍý¿¦¡×¤ÎÉ×¤¬¡ÈÉõ°õ¤·¤¿¸ýÊÊ¡É¤È¤Ï
À¤³¦¾ðÀª¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¤ÎÊÑ²½¡¢Êª²Á¹â¡¢°Û¾ïµ¤¾Ý¤Ë¤è¤ë¸÷Ç®ÈñÁý²Ã¤Ê¤É¡¢¤³¤Î²Æ¤Ï¡Ö¤½¤é¶²¤í¤·¤¤¡×¤Û¤É»ä¤¿¤Á¤Ï·ÐºÑÅª¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤¤¡Ö²È·×¤¬¶ì¤·¤¤¡×¤È¶òÃÔ¤ê¤¿¤¯¤â¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¿©Èñ¤òÈ¾Ê¬¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¡Ä¡ÖÆù¡¦µû¤òÆ¦Îà¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¡×ÀáÌó¤¬¾·¤¤¤¿¡È¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¡É
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÉ×¤ÏÌ¾¤Ð¤«¤ê´ÉÍý¿¦¤Ç»Ä¶ÈÂå¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¿Í¤â¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¼Ò¤¬¿ÈÆâ¤Î·Ð±Ä¤Ê¤Î¤Ç¹ðÈ¯¤·¤Å¤é¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£´ÉÍý´ÆÆÄ¼Ô¤«¤É¤¦¤«¤â¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤·¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤ÏÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡×
¥µ¥è¥³¤µ¤ó¡Ê46ºÐ¡Ë¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â·Êµ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¡Ö¤Þ¤º¤Ï¿ÈÆâ¤«¤é¡×¤ÈµëÎÁ¤òºï¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï²áµî¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾¯¿Í¿ô¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦É×¤ÎÉã¿Æ¤Î¿Í´ÖÀ¤«¤é¡¢Æ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¼Ò°÷¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ëº£Ç¯¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÈÉ×¤âÆü¡¹¡¢¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¹â¹»3Ç¯À¸¤È1Ç¯À¸¡£Æó¿Í¤È¤âÂç³Ø¤Ø¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤·¡¢¹Ô¤¯¤Î¤Ê¤é¾©³Ø¶â¤ÇÇû¤ë¤Î¤â¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤È¤«³ØÈñ¤¯¤é¤¤¤Ï½Ð¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ä¤ÏÆü¡¹¡¢¥Ñ¡¼¥È¤ËÀáÌó¤Ë¤ÈÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¸À¤Ã¤Æ¤â¼ÂºÝ¤Ë²È·×¤ò¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¡£É×¤Ï¾®¸¯¤¤¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤ÈÁû¤²¤ÐºÑ¤à¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÉô³è¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¿·¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤é1Ëü±ßÉ¬Í×¤È¸À¤¨¤ÐºÑ¤à¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡ÖÆÚ¥Ð¥é¤ä·ÜÆù¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Î¤«¤Ë¿©Âî¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â°Â¤¤¤â¤Î¤ò¸«Á¶¤Ã¤Æ¸¥Î©¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«±ÉÍÜ½Å»ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¿Í¤Î¶ìÏ«¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Ê¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¤´¤Ï¤ó¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤ó¤¿¤¿¤Á¤¬Á´Éô¤ä¤Ã¤Æ¡£¤Ä¤¤¤Ç¤Ë²È·×¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤â¤ä¤Ã¤Æ¡ª¡Ù¤È¶«¤ó¤Ç²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
É×¤ÈÄ¹ÃË¤ÏÉ¬»à¤Ë¥µ¥è¥³¤µ¤ó¤òÃµ¤·¡¢¼¡ÃË¤ÏÎ±¼éÈÖ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿ÆÀÌ¤¿¤Á¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±Â³¤±¤¿¤é¤·¤¤¡£¥µ¥è¥³¤µ¤ó¤Ï±ØÁ°¤Î¥«¥é¥ª¥±¤Ç¡¢°ì¿ÍÁ´ÎÏ¤Ç3»þ´Ö¤Û¤É²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤ÏÀµÄ¾¡¢»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤â°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£É×¤â¡Ø»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¤¤¤Ä¤â¶â¤¬¤Ê¤¤¡¢¶â¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ°¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¡£¤â¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÂç¤¤¤¤·¡¢²È·×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ëè·î¡¢É×¤¬¤¤¤¯¤é¤â¤é¤Ã¤Æ»ä¤Î¥Ñ¡¼¥ÈÂå¤¬¤¤¤¯¤é¤Ç¡¢¤½¤ì¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»È¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤ò²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¹Í¤¨¤è¤¦¤«¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¡¢»î¤·¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È²ÈÂ²¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¡×
É×ÉØ¤Î¼ýÆþ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤é¡¢¤½¤³¤«¤éÉ¬Í×¤ÊÊ¬¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£É×¤Î¾®¸¯¤¤¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤Î¾®¸¯¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¼¡ÃË¤¬¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¸À¤¤¤À¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¾®¸¯¤¤¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ÏÀ¸³èÈñ¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾®¸¯¤¤À©¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¡£
±ÉÍÜ½Å»ë¤Î¿©Âî¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤·ÀáÌó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¡¢·î¤Ë1ÅÙ¤Ï¤¤¤¤Æù¤òÇã¤Ã¤Æ²È¤Ç¤¹¤¾Æ¤¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤È¤¤Ë¤Ï³°¿©¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡¢¥×¥Á¤¼¤¤¤¿¤¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡Ö»ä¤â¾¯¤·¥Ñ¡¼¥È»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÂ©»Ò¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀöÂõ¤â¤Î¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç»ä°ì¿Í¤Ç´èÄ¥¤ê²á¤®¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£É×¤â¡Ø¶â¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤ÏÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²È·×¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ï¼çÉØ¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢²ÈÂ²¤ÇÂçÊÑ¤µ¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¤éµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¶ì¤·¤¤¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¸À¤¨¤Ð³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¥µ¥è¥³¤µ¤ó¤ÏÀ²¤ì¤ä¤«¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
Ê¸¡§µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¼´¤Ë¡¢²ÈÂ²¡¢É×ÉØ´Ø·¸¡¢Æ¯¤Êý¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼èºà¡¦¼¹É®¤òÂ³¤±¤ë¡£¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±Îò¤ÏÄ¹¤¯¡¢¶áÃø¤Ë¡Ø¤¯¤Þ¥â¥óÎÏ¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¿©Èñ¤òÈ¾Ê¬¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¡Ä¡ÖÆù¡¦µû¤òÆ¦Îà¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¡×ÀáÌó¤¬¾·¤¤¤¿¡È¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¡É
¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤Ê¤Î¤Ë´ÉÍý¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ»Ä¶ÈÂå¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢ËÜÍè¤ÏÌò¿¦¼êÅö¤È»Ä¶ÈÂå¤ÏÊÌÊª¡£¡ÖÌ¾¤Ð¤«¤ê´ÉÍý¿¦¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ´ÉÍý´ÆÆÄ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢»Ä¶ÈÂå¤ÏÊÌ¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¥µ¥è¥³¤µ¤ó¡Ê46ºÐ¡Ë¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â·Êµ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¡Ö¤Þ¤º¤Ï¿ÈÆâ¤«¤é¡×¤ÈµëÎÁ¤òºï¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï²áµî¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾¯¿Í¿ô¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦É×¤ÎÉã¿Æ¤Î¿Í´ÖÀ¤«¤é¡¢Æ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¼Ò°÷¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ëº£Ç¯¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÈÉ×¤âÆü¡¹¡¢¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¹â¹»3Ç¯À¸¤È1Ç¯À¸¡£Æó¿Í¤È¤âÂç³Ø¤Ø¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤·¡¢¹Ô¤¯¤Î¤Ê¤é¾©³Ø¶â¤ÇÇû¤ë¤Î¤â¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤È¤«³ØÈñ¤¯¤é¤¤¤Ï½Ð¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ä¤ÏÆü¡¹¡¢¥Ñ¡¼¥È¤ËÀáÌó¤Ë¤ÈÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¸À¤Ã¤Æ¤â¼ÂºÝ¤Ë²È·×¤ò¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¡£É×¤Ï¾®¸¯¤¤¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤ÈÁû¤²¤ÐºÑ¤à¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÉô³è¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¿·¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤é1Ëü±ßÉ¬Í×¤È¸À¤¨¤ÐºÑ¤à¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×
²æËý¤Î¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥è¥³¤µ¤ó¤Ï¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢¤È¤¦¤È¤¦¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£µ¢Âð¤·¤¿É×¤¬¿©Âî¤ò¸«¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤·¤ç¤Ü¤¤¤ª¤«¤º¡×¤È¸À¤¤¡¢Â©»ÒÆó¿Í¤¬¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¡£
¡ÖÆÚ¥Ð¥é¤ä·ÜÆù¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Î¤«¤Ë¿©Âî¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â°Â¤¤¤â¤Î¤ò¸«Á¶¤Ã¤Æ¸¥Î©¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«±ÉÍÜ½Å»ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¿Í¤Î¶ìÏ«¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Ê¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¤´¤Ï¤ó¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤ó¤¿¤¿¤Á¤¬Á´Éô¤ä¤Ã¤Æ¡£¤Ä¤¤¤Ç¤Ë²È·×¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤â¤ä¤Ã¤Æ¡ª¡Ù¤È¶«¤ó¤Ç²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
É×¤ÈÄ¹ÃË¤ÏÉ¬»à¤Ë¥µ¥è¥³¤µ¤ó¤òÃµ¤·¡¢¼¡ÃË¤ÏÎ±¼éÈÖ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿ÆÀÌ¤¿¤Á¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±Â³¤±¤¿¤é¤·¤¤¡£¥µ¥è¥³¤µ¤ó¤Ï±ØÁ°¤Î¥«¥é¥ª¥±¤Ç¡¢°ì¿ÍÁ´ÎÏ¤Ç3»þ´Ö¤Û¤É²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
²È·×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥µ¥è¥³¤µ¤ó¤ÏÆü¤´¤í¤«¤é¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤·¡¢²º¤ä¤«¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤·¤Æ²ÈÂ²¤«¤éÍê¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½²ÈÂ²¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¿ô»þ´Ö¸å¡¢²È¤ËÌá¤ë¤È¼¡ÃË¤¬È¾µã¤¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ï¢Íí¤ò¼õ¤±¤ÆÉ×¤ÈÄ¹ÃË¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤ÏÀµÄ¾¡¢»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤â°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£É×¤â¡Ø»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¤¤¤Ä¤â¶â¤¬¤Ê¤¤¡¢¶â¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ°¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¡£¤â¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÂç¤¤¤¤·¡¢²È·×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ëè·î¡¢É×¤¬¤¤¤¯¤é¤â¤é¤Ã¤Æ»ä¤Î¥Ñ¡¼¥ÈÂå¤¬¤¤¤¯¤é¤Ç¡¢¤½¤ì¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»È¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤ò²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¹Í¤¨¤è¤¦¤«¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¡¢»î¤·¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È²ÈÂ²¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¡×
É×ÉØ¤Î¼ýÆþ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤é¡¢¤½¤³¤«¤éÉ¬Í×¤ÊÊ¬¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£É×¤Î¾®¸¯¤¤¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤Î¾®¸¯¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¼¡ÃË¤¬¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¸À¤¤¤À¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¾®¸¯¤¤¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ÏÀ¸³èÈñ¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾®¸¯¤¤À©¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¡£
ÂçÊÑ¤µ¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¤éµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¡Ö·ë²Ì¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î·ÐºÑ´ÑÇ°¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ÃË¤Ï½µËö¡¢Í½È÷¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ã±²Ê¤ò¸º¤é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼«ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ì¤ë¤«¤é¤È¡£¼¡ÃË¤âÄ¹ÃË¤Î»²¹Í½ñ¤Ê¤É¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Ï´§º§Áòº×¤Î¤È¤°Ê³°¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤ê·×²èÅª¤Ë»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢½µËö¤Î¿©ºà¤Î¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
±ÉÍÜ½Å»ë¤Î¿©Âî¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤·ÀáÌó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¡¢·î¤Ë1ÅÙ¤Ï¤¤¤¤Æù¤òÇã¤Ã¤Æ²È¤Ç¤¹¤¾Æ¤¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤È¤¤Ë¤Ï³°¿©¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡¢¥×¥Á¤¼¤¤¤¿¤¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡Ö»ä¤â¾¯¤·¥Ñ¡¼¥È»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÂ©»Ò¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀöÂõ¤â¤Î¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç»ä°ì¿Í¤Ç´èÄ¥¤ê²á¤®¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£É×¤â¡Ø¶â¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤ÏÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²È·×¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ï¼çÉØ¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢²ÈÂ²¤ÇÂçÊÑ¤µ¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¤éµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¶ì¤·¤¤¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¸À¤¨¤Ð³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¥µ¥è¥³¤µ¤ó¤ÏÀ²¤ì¤ä¤«¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
Ê¸¡§µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¼´¤Ë¡¢²ÈÂ²¡¢É×ÉØ´Ø·¸¡¢Æ¯¤Êý¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼èºà¡¦¼¹É®¤òÂ³¤±¤ë¡£¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±Îò¤ÏÄ¹¤¯¡¢¶áÃø¤Ë¡Ø¤¯¤Þ¥â¥óÎÏ¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)