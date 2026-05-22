グラビアアイドルでアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動するちとせよしのさんが、週刊SPA!5月26日号に登場。人気連載「グラビアン魂」に3年ぶりの出演を果たし、進化を続ける美ボディを披露しました。



【写真】あみあみ衣装で美ボディを披露したちとせよしのさん

ちとせさんは2000年、佐賀県生まれ。158センチ、B95・W65・H98センチという抜群のスタイルを武器にグラビアで活躍。並行して、2023年からアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動中です。 4 th写真集『lotus serenity』が発売中のほか、Aircontrolと専属契約を結んだ最新DVD『Re:無題』がリリースされたばかりです。



同号では、表紙と人気企画「このあと、どうする？」に岸明日香さん、「美女地図〜私が主人公〜」には里仲菜月（Task have Fun）が登場しました。（撮影／高橋慶佑 スタイリング／Yoshi.T ヘアメイク／上野 珠）



ちとせさんはXで「週刊spa!さんに撮り下ろしグラビア6p掲載して頂いてます 今回は4回目となる｢グラビアン魂｣ 過去一大人っぽく、妖艶な雰囲気です ぜひぜひGETしてください」と投稿し、撮影時の画像を公開しています。」



【ちとせよしのさんプロフィル】

2000/1/8生まれ 佐賀県出身 身長158cm スリーサイズB95/W65/H98 A型 グラドル・大食いタレントとして活躍するほか、アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動。2024年10月にはソロ歌手デビューも果たす。趣味は夢占い キックボクシング 特技は絵を描くこと 大食い 最新情報はX（@chitose_Yoshino）、Instagram（chitose_Yoshino）