「娘さん成長してますね」板野友美、“おませな”娘とのデートショットに反響「座ってるだけなのに素敵」
タレントの板野友美さんは5月22日、自身のInstagramを更新。娘とデートしたことを報告し、かわいらしいコーディネートを公開しました。
【写真】板野友美と娘のデートコーデ
コメントでは「娘さん成長してますね」「本当に美しいです」「ベビちん、サングラスかっこいい！」「友ちゃん座ってるだけなのに素敵だぁ〜」「このトップスかわいすぎてだいすきです」「6枚目のともちんほんんっっとにきれい」「めっちゃ美しくて可愛くて娘さんもカワイイです」「指輪可愛すぎる ベビちんと親子コーデいいね！」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】板野友美と娘のデートコーデ
「ベビちん、サングラスかっこいい！」板野さんは「お天気の日に おませな娘とデート 子供とお出かけ時も甘辛ペルレ×クラッシュ組み合わせ最強」とつづり、11枚の写真を投稿。自身と娘それぞれのソロショットです。2人ともガーリーな服装にサングラスを合わせており、美しさと格好良さのバランスが絶妙で似合っています。娘の横顔は板野さんにそっくりで、とてもかわいらしいです。
美しい姿はほかにも！11日には、白いノースリーブのトップスにデニムパンツを合わせたコーディネートを披露していた板野さん。こちらもとても美しく、スタイルの良さが際立っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)