タレントの板野友美さんは5月22日、自身のInstagramを更新。娘とのデートショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：板野友美さん公式Instagramより）

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タレントの板野友美さんは5月22日、自身のInstagramを更新。娘とデートしたことを報告し、かわいらしいコーディネートを公開しました。

【写真】板野友美と娘のデートコーデ

「ベビちん、サングラスかっこいい！」

板野さんは「お天気の日に　おませな娘とデート　子供とお出かけ時も甘辛ペルレ×クラッシュ組み合わせ最強」とつづり、11枚の写真を投稿。自身と娘それぞれのソロショットです。2人ともガーリーな服装にサングラスを合わせており、美しさと格好良さのバランスが絶妙で似合っています。娘の横顔は板野さんにそっくりで、とてもかわいらしいです。

コメントでは「娘さん成長してますね」「本当に美しいです」「ベビちん、サングラスかっこいい！」「友ちゃん座ってるだけなのに素敵だぁ〜」「このトップスかわいすぎてだいすきです」「6枚目のともちんほんんっっとにきれい」「めっちゃ美しくて可愛くて娘さんもカワイイです」「指輪可愛すぎる　ベビちんと親子コーデいいね！」と、絶賛の声が寄せられました。

美しい姿はほかにも！

11日には、白いノースリーブのトップスにデニムパンツを合わせたコーディネートを披露していた板野さん。こちらもとても美しく、スタイルの良さが際立っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)