47歳・矢田亜希子「久しぶりに髪切りました！」 カット後の“サラサラヘアー”披露「キレイすぎ」「ヴィダルサスーン令和版だね」
俳優の矢田亜希子（47）が21日、自身のインスタグラムを更新。ヘアカットしたことを報告し、カット後の美髪を披露した。
【写真】「ヴィダルサスーン令和版だね」サラサラヘアーを披露した矢田亜希子
矢田は「先日久しぶりに髪切りました！」とのコメントとともに、ラフなTシャツ姿でスマートフォンを片手に“サラサラヘアー”を披露する写真と動画を複数枚アップ。
この投稿にファンからは「ヴィダルサスーン令和版だね」「キレイすぎ」「Tシャツ似合ってますよ」「お似合いで、ホント可愛すぎます」「相変わらず可愛い」「髪の毛サラサラ」「髪切っても似合うし綺麗」などのコメントが寄せられている。
【写真】「ヴィダルサスーン令和版だね」サラサラヘアーを披露した矢田亜希子
矢田は「先日久しぶりに髪切りました！」とのコメントとともに、ラフなTシャツ姿でスマートフォンを片手に“サラサラヘアー”を披露する写真と動画を複数枚アップ。
この投稿にファンからは「ヴィダルサスーン令和版だね」「キレイすぎ」「Tシャツ似合ってますよ」「お似合いで、ホント可愛すぎます」「相変わらず可愛い」「髪の毛サラサラ」「髪切っても似合うし綺麗」などのコメントが寄せられている。