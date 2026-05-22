W杯を戦うイングランド代表メンバー発表!3月の日本戦にも先発したフォーデンが落選
ワールドカップを戦うイングランド代表メンバーが発表になった。3月31日に行った日本代表との試合に先発出場していたFWフィル・フォーデン(マンチェスター・C)が落選。前回大会に出場したDFハリー・マグワイア(マンチェスター・U)らもメンバー外となった。
一方で30歳FWイバン・トニー(アルアハリ)が1年ぶりに代表に復帰している。
本大会でグループLを戦うイングランドは、クロアチア、ガーナ、パナマと同組となっている。
▽GK
ジョーダン・ピックフォード(エバートン)
ディーン・ヘンダーソン(クリスタル・パレス)
ジェームズ・トラフォード(マンチェスター・C)
▽DF
ダン・バーン(ニューカッスル)
マーク・グエヒ(マンチェスター・C)
リース・ジェームズ(チェルシー)
エズリ・コンサ(アストン・ビラ)
ティノ・リブラメント(ニューカッスル)
ニコ・オライリー(マンチェスター・C)
ジャレル・クアンサー(レバークーゼン)
ジェド・スペンス(トッテナム)
ジョン・ストーンズ(マンチェスター・C)
▽MF
コビー・メイヌー(マンチェスター・U)
エリオット・アンダーソン(ノッティンガム・フォレスト)
モーガン・ロジャース(アストン・ビラ)
デクラン・ライス(アーセナル)
エベレチ・エゼ(アーセナル)
ジョーダン・ヘンダーソン(ブレントフォード)
ジュード・ベリンガム(レアル・マドリー)
▽FW
ハリー・ケイン(バイエルン)
マーカス・ラッシュフォード(バルセロナ)
イバン・トニー(アルアハリ)
ブカヨ・サカ(アーセナル)
ノニ・マドゥケ(アーセナル)
アンソニー・ゴードン(ニューカッスル)
オリー・ワトキンス(アストン・ビラ)
一方で30歳FWイバン・トニー(アルアハリ)が1年ぶりに代表に復帰している。
本大会でグループLを戦うイングランドは、クロアチア、ガーナ、パナマと同組となっている。
ジョーダン・ピックフォード(エバートン)
ディーン・ヘンダーソン(クリスタル・パレス)
ジェームズ・トラフォード(マンチェスター・C)
▽DF
ダン・バーン(ニューカッスル)
マーク・グエヒ(マンチェスター・C)
リース・ジェームズ(チェルシー)
エズリ・コンサ(アストン・ビラ)
ティノ・リブラメント(ニューカッスル)
ニコ・オライリー(マンチェスター・C)
ジャレル・クアンサー(レバークーゼン)
ジェド・スペンス(トッテナム)
ジョン・ストーンズ(マンチェスター・C)
▽MF
コビー・メイヌー(マンチェスター・U)
エリオット・アンダーソン(ノッティンガム・フォレスト)
モーガン・ロジャース(アストン・ビラ)
デクラン・ライス(アーセナル)
エベレチ・エゼ(アーセナル)
ジョーダン・ヘンダーソン(ブレントフォード)
ジュード・ベリンガム(レアル・マドリー)
▽FW
ハリー・ケイン(バイエルン)
マーカス・ラッシュフォード(バルセロナ)
イバン・トニー(アルアハリ)
ブカヨ・サカ(アーセナル)
ノニ・マドゥケ(アーセナル)
アンソニー・ゴードン(ニューカッスル)
オリー・ワトキンス(アストン・ビラ)