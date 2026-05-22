　ワールドカップを戦うイングランド代表メンバーが発表になった。3月31日に行った日本代表との試合に先発出場していたFWフィル・フォーデン(マンチェスター・C)が落選。前回大会に出場したDFハリー・マグワイア(マンチェスター・U)らもメンバー外となった。

　一方で30歳FWイバン・トニー(アルアハリ)が1年ぶりに代表に復帰している。

　本大会でグループLを戦うイングランドは、クロアチア、ガーナ、パナマと同組となっている。

▽GK

ジョーダン・ピックフォード(エバートン)

ディーン・ヘンダーソン(クリスタル・パレス)

ジェームズ・トラフォード(マンチェスター・C)

▽DF

ダン・バーン(ニューカッスル)

マーク・グエヒ(マンチェスター・C)

リース・ジェームズ(チェルシー)

エズリ・コンサ(アストン・ビラ)

ティノ・リブラメント(ニューカッスル)

ニコ・オライリー(マンチェスター・C)

ジャレル・クアンサー(レバークーゼン)

ジェド・スペンス(トッテナム)

ジョン・ストーンズ(マンチェスター・C)

▽MF

コビー・メイヌー(マンチェスター・U)

エリオット・アンダーソン(ノッティンガム・フォレスト)

モーガン・ロジャース(アストン・ビラ)

デクラン・ライス(アーセナル)

エベレチ・エゼ(アーセナル)

ジョーダン・ヘンダーソン(ブレントフォード)

ジュード・ベリンガム(レアル・マドリー)

▽FW

ハリー・ケイン(バイエルン)

マーカス・ラッシュフォード(バルセロナ)

イバン・トニー(アルアハリ)

ブカヨ・サカ(アーセナル)

ノニ・マドゥケ(アーセナル)

アンソニー・ゴードン(ニューカッスル)

オリー・ワトキンス(アストン・ビラ)