辻希美、高1長男の“ボリューム満点弁当”を披露 肉たっぷりの手作り弁当
タレントの辻希美が22日、インスタグラムのストーリーズを更新し、高校1年生の長男のために作った弁当を公開した。
【写真】ボリューム満点でおいしそう！ 辻希美の手作り弁当
辻は「今日は久しぶりに… せいあ弁当」と投稿。「昨日までテスト期間中だったから お弁当無く楽させて頂きました」とつづり、手作り弁当の写真を披露した。
公開された写真には、肉がたっぷり乗ったご飯をメインに、卵焼きやブロッコリー、ソーセージなどのおかずが並び、デザートのキウイフルーツも添えられており、ボリューム満点だ。
引用：「辻希美」インスタグラム（＠tsujinozomi_official）
【写真】ボリューム満点でおいしそう！ 辻希美の手作り弁当
辻は「今日は久しぶりに… せいあ弁当」と投稿。「昨日までテスト期間中だったから お弁当無く楽させて頂きました」とつづり、手作り弁当の写真を披露した。
公開された写真には、肉がたっぷり乗ったご飯をメインに、卵焼きやブロッコリー、ソーセージなどのおかずが並び、デザートのキウイフルーツも添えられており、ボリューム満点だ。
引用：「辻希美」インスタグラム（＠tsujinozomi_official）