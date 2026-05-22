高市早苗首相と過去最多の野党6党首との党首討論が20日に行われた。党首討論は、昨年11月に開かれて以来、約半年ぶりとなる。討論時間は45分を6党で割り振ったため、時間が足りないと指摘の声が相次いだ。

具体的には、国民民主党の玉木雄一郎代表が12分、中道改革連合の小川淳也代表が10分、立憲民主党の水岡俊一代表が9分、参政党の神谷宗幣代表が6分、公明党の竹谷とし子代表が5分、チームみらいの安野貴博党首が3分という内訳となった。

神谷代表は「毎週やる予定だったので、月1回であれば4倍とは言わないにしてもせめて今の倍、12分とか18分とかですね。安野さんなんかは3分だと1問くらいしかできないので、最低でも5分くらいは与えてもらって、それに比例してわれわれももう少し時間を与えてもらうと、もう少し論点を絞っていける。もう少し掘って質問ができるのでそこは確保いただきたい」と指摘した。

玉木代表も「今日も45分という中で6党ですからね、どうしても短い時間で少し表面的なやり取りにとどまってしまうのは仕方がないと思います。ですからここは与党のご理解をいただく必要があると思うんですが、やっぱり政党が増えた分、全体の枠を広げていくなど政党の数の増加に伴う新たなルール作りというのは必要になってくるのではないか」と理解を求めた。

現在の党首討論は、首相と、衆院または参院に10人以上の議員で構成されている院内交渉団体の資格を有する野党党首との対面方式で討議を行う。連立政権の場合は、首相以外の党首は参加しないこととなっている。

開催は水曜日の15時から。議事進行をつかさどる会長は衆院の国家基本政策委員長と参院の国家基本政策委員長が交互に務める。

モデルはイギリスのクエスチョンタイム

日本の党首討論は、イギリスのクエスチョンタイムをモデルにしている。

1999年7月、自由党の小沢一郎党首が設置を強く主張。同年11月に小渕恵三首相（当時）と民主党の鳩山由紀夫代表、日本共産党の不破哲三委員長、社会民主党の土井たか子代表が参加し、初の党首討論が実施された。

近年は、野党側が党首討論を積極的に求めず、予算委員会を優先している。その結果、党首討論の開催回数は減少傾向にある。

党首討論が始まった当初から、45分は短いと言われていた。党首6人との討論となれば、なおさら時間は足りない。神谷代表や玉木代表の指摘通り、政党が増えた分、時間を増やすなど変えるべきだろう。今後もいまのままなのか、変わっていくのか、注目したい。

文/並河悟志 内外タイムス編集部