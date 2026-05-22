「足の長さが異次元で横転」中川大輔、脚長過ぎるスーツ姿が話題に「足だけで5mある」「何頭身だ！？」
俳優の中川大輔さんは5月21日、自身のInstagramを更新。スーツ姿のモデルショットを公開し、スタイルの良さが話題になりました。
【写真】中川大輔の圧巻脚長スーツショット
コメントでは「洗練された美しさ」「かっこよすぎるよー」「メイク韓国よりなのもめっちゃ似合うね」「ビジュ良すぎです」「スタイルが抜群に良すぎて、、、！」「足長っ！！足だけで5mある！！」「何頭身だ！？」「お顔が美しすぎるし、足の長さが異次元で横転」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】中川大輔の圧巻脚長スーツショット
「スタイルが抜群に良すぎて、、、！」中川大輔さんは「『BLAZE』6月号の表紙を務めさせていただきました！5月24日（日）13:00より予約スタートです よろしくお願いします」とつづり、3枚の写真を投稿。黒いスーツを着た中川さんのモデルショットです。特に1枚目の全身カットでは脚の長さが際立っています。
ドラマ『リブート』でもスーツ姿を披露たびたびInstagramでオフショットを公開している中川さん。3月29日にはドラマ『リブート』（TBS系）のクランクアップショットを投稿しました。こちらでもスーツを着用していますが、顔の痛々しいけがが目を引き、また違った印象です。ファンからは「大変痛々しそうでお疲れ様でした」「最後に大事な役どころだったのですね！」「大声出てしまうくらい衝撃でした」などのコメントが寄せられました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:熱帯夜)