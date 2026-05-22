◇パ・リーグ 日本ハム0ー10ソフトバンク（2026年5月22日 みずほペイペイD）

日本ハムはソフトバンクに0−10で敗れ、開幕から同カード6連敗。新庄剛志監督（54）は監督通算300勝に王手をかけていたが、お預けとなった。

鬼門の敵地で大敗を喫し、開口一番「この球場で勝ったらいけないっていうルールあった？」と語った指揮官。昨年のCSファイナルSでは勝利を挙げたことに触れつつ、「最終的にどの順位で終わるかですからね。この球場にあまり苦手意識持たない。1つ勝てばね。明日勝って流れ変えたいなと思います」と前を向いた。

先発の達は初回、2回と1点ずつ失ったものの、粘りの投球を披露。「（3回以降は）良かったですよ。テンポ良かったし」と評価しつつ、「次は初回からちょっとテンポ良く投げててもらったらリズム乗れるかなと」と課題も口にした。

監督通算300勝を目前に足踏みとなったが、「ナンバーワンだったら喜びますけど」と淡々。試合開始前は299勝299敗15分けで勝率5割としていたが、先に300敗が刻まれる形となり「明日ね。はい。オッケー」と切り替えを強調していた。

昨季のソフトバンクとの対戦成績は12勝13敗。みずほペイペイドームでは5勝7敗だった。また、敵地でのCSファイナルSでは3勝を挙げ、最終戦まで持ち込んだ。