medicubeの新作毛穴ケア♡毎日使いたい高機能スキンケアが登場

毛穴の目立ちや乾燥による肌のゆらぎが気になる季節に、韓国発スキンケアブランド「medicube」から新たな毛穴ケアシリーズが登場♡2026年5月29日(金)より発売される「グリシルグリシンPORETIGHT10トナー」と「グリシルグリシンPORETIGHT10セラム」は、肌コンディションのバランスに着目した新発想のアイテム。うるおいと毛穴ケアを両立した、毎日使いたくなるスキンケアシリーズです。

毛穴悩みに寄り添う新発想

今回登場するシリーズは、グリシルグリシン、ビタミンC、レチノールをリポソーム構造で包み込んだ独自原料「PORETIGHT™」を採用。

乾燥によって目立ちやすくなる毛穴にアプローチしながら、なめらかで明るい肌印象へ導いてくれます。

さらに、グリチルリチン酸2K、パンテノール、アラントイン、ビサボロールを組み合わせた「SynerCalm™」や、9種の必須アミノ酸を配合。

肌バリアとうるおいバランスにも配慮した設計で、毎日のスキンケアに取り入れやすいのも魅力です♪

また、角質層までの浸透性に着目した「Elastic Bio-Liposome」を採用しているため、整肌成分が肌になじみやすく、軽やかな使用感ながらしっかりうるおいをキープしてくれます。

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みずみずしいトナー＆集中美容液

「グリシルグリシンPORETIGHT10トナー」は、乾燥による毛穴の目立ちを多角的にケアする化粧水。

ビタミンC誘導体や「TANNIPOREX™」を配合し、肌表面から角質層までうるおいを届ける3種のヒアルロン酸を組み合わせています。

みずみずしく軽やかなテクスチャーで、ベタつきにくいのにしっとり感が続くのが特徴。後に使うスキンケアのなじみもサポートしてくれるため、朝晩問わず使いやすいアイテムです。

一方、「グリシルグリシンPORETIGHT10セラム」は、洗い上がりのようなクリアな肌を目指す集中ケア美容液。

グリシルグリシンを20,000ppm配合し、AHA(グリコール酸)とBHA(サリチル酸)をプラスすることで、古い角質や毛穴汚れをやさしくケアします。

さらに、ナイアシンアミドを配合し、乾燥によるくすみが気になる肌にもアプローチ。うるおい感を与えながら、キメの整ったなめらかな肌印象へ導きます。

発売日：2026年5月29日(金)

毎日のスキンケアをアップデート♡

毛穴ケアだけでなく、うるおいや肌コンディションまで考え抜かれたmedicubeの新シリーズ。

乾燥やキメの乱れ、毛穴の目立ちなど複合的な悩みに寄り添ってくれるため、毎日のスキンケアを見直したい方にもぴったりです。

軽やかな使い心地と本格的な成分設計を両立した新作で、つるんとなめらかな肌印象を目指してみてはいかがでしょうか♡