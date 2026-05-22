俳優・芳根京子さん（29）が2026年5月17日、自身のインスタグラムを更新。モノトーンのミニ丈コーデのモデルショットを披露した。

「お稽古の日々を過ごしてます」

芳根さんは、「ウェンディ＆ピーターパンのお稽古の日々を過ごしてます」と報告し、白いジャケットとミニスカートを合わせた衣装姿の笑顔ショットやポーズをきめた全身ショットを投稿。「投稿が滞ってしまったので取材の時のお写真を...」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、白いジャケットを羽織り、黒い短め丈のトップスとフリルの白いミニ丈スカートを着用。足元には黒いロングブーツを合わせて、笑顔をみせていた。2枚目ではポーズをとって、おなかをチラリとのぞかせている。3枚目では、椅子を収納した棚に手を置き、クールな表情をみせていた。7枚目では、ブラウンの半袖を着用。両手をあごに添えて笑顔をみせていた。

この投稿には、「安定の可愛さ」「腹筋！カッコ良すぎるよ！」「かわいいのにかっこいい」「スタイルが綺麗！」「妖精のようなスカートが可愛い過ぎ」「めっちゃかわいい！」「今日もお美しい」といったコメントが寄せられていた。