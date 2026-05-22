ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

21:00

メキシコ実質GDP（確報値）（2026年 第1四半期）

予想 -0.8% 前回 -0.8%（前期比)

予想 0.1% 前回 0.1%（前年比)



21:30

カナダ小売売上高（3月）

予想 0.6% 前回 0.7%（前月比)

予想 0.9% 前回 0.5%（コア・前月比)



鉱工業製品価格（4月）

予想 1.3% 前回 2.4%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 2.6% 前回 12.0%（原材料価格指数・前月比)



23:00

米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（5月）

予想 48.2 前回 48.2



ウォラーFRB理事、経済見通しについて講演（質疑応答あり）



23日0:00

ウォーシュFRB議長就任宣誓式

ミラン理事辞任、パウエル議長は理事として留任



ユーロ圏財務相会合

EU財務相非公式会合（キプロス、～23日）

米債券市場は短縮取引



※予定は変更されることがあります。

外部サイト