21:00
メキシコ実質GDP（確報値）（2026年 第1四半期）
予想　-0.8%　前回　-0.8%（前期比)
予想　0.1%　前回　0.1%（前年比)

21:30
カナダ小売売上高（3月）
予想　0.6%　前回　0.7%（前月比)　
予想　0.9%　前回　0.5%（コア・前月比)

鉱工業製品価格（4月）
予想　1.3%　前回　2.4%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　2.6%　前回　12.0%（原材料価格指数・前月比)

23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（5月）
予想　48.2　前回　48.2

ウォラーFRB理事、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

23日0:00
ウォーシュFRB議長就任宣誓式
ミラン理事辞任、パウエル議長は理事として留任

ユーロ圏財務相会合
EU財務相非公式会合（キプロス、～23日）
米債券市場は短縮取引

※予定は変更されることがあります。