¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û´ßÅÄ¸î´ÆÆÄ¤¬ÄÌ»»£±£°£°¾¡¡¡ÂÀÅÄÌºËõ¾Ã¤âÅê¼êÀïÀ©¤·£³Ï¢¾¡¡¡ºÆ¤Ó¼ó°Ì¸Ç¤á¤Ø
¡¡¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð£±¡½£µ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê£²£²Æü¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦´ßÅÄ¸î´ÆÆÄ¤¬¡¢£±£¸£·»î¹çÌÜ¤ÇÄÌ»»£±£°£°¾¡¡Ê£¸£´ÇÔ£³Ê¬¤±¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î£²£¹»î¹ç¤Ç£´ÈÖ¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¿ÂÀÅÄ¤¬½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡£¼ç¼´¤¬Î¥Ã¦¤·¤¿¶ÛµÞ»öÂÖ¤ò¡¢Á´°÷Ìîµå¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£½é²ó¤Ë¿¹Í§¤¬ÀèÀ©ÂÇ¡£ÂÀÅÄ¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í£±£²Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î£´ÈÖ¤ËºÂ¤Ã¤¿½¡¤â£²°ÂÂÇ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡££¹²ó¤ÏÍèÅÄ¤ÎÃæÁ°£²ÅÀÂÇ¤È¿¹¤Î£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤Ç£´ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦¥¸¥§¥ê¡¼¤Ï£¶²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç£²¾¡ÌÜ¡£¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ËÄ´»Ò¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿¹¤µ¤ó¤Î¥ê¡¼¥É¤Ë±þ¤¨¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼éÈ÷¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤¿¡££·²ó¤«¤é¤Ï»ûÀ¾¡½ÌºÌÚ¡½Æþ»³¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡££³Ï¢¾¡¤Ç£²°Ì¡¦À¾Éð¤È£±¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¡£ºÆ¤Ó¼ó°Ì¸Ç¤á¤ËÆþ¤ë¡£