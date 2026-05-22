¡Úµð¿Í¡Û°æ¾å²¹Âç¤¬ºå¿À¥É¥é£±¡¦Î©ÀÐ¤ËÌÔÂÇ¾Þ¤òµö¤¹¤Ê¤É¼«¸ÊºÇ°¥¿¥¤£·¼ºÅÀ¡Ä£´´°Éõ¤Î¹â¶¶ÍÚ¿Í¤«¤é£´ÆÀÅÀ¤ÈÌÔÄÉ¤âµÚ¤Ð¤º£²Ï¢ÇÔ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£´¡½£·ºå¿À¡Ê£²£²Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬ºå¿À¤Ë£·ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤éÌÔÄÉ¤âµÚ¤Ð¤º£²Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤¬£´²ó¤Þ¤Ç¤Ë¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¥ï¥¤¤Î£·¼ºÅÀ¤òµÊ¤·º£µ¨£´ÇÔÌÜ¡£¥×¥í½é¤Î£±ÈÖ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦Î©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¤ËÌÔÂÇ¾Þ¤òµö¤¹¤Ê¤É¥ê¥º¥à¤òÊø¤µ¤ì¡¢¿¹²¼¤é¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¤«¤é£´ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢È¿·â¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£²Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï£²¡¦£µ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÔ¸×¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¡£µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦°æ¾å¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥É¥é£±¡¦Î©ÀÐ¤Ë¤¤¤¤Ê¤êº¸±Û¤¨¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£Â³¤¯ÃæÌî¤ÎÆó¥´¥í¤Ç»°ÎÝ¤Ø¿Ê¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢£³ÈÖ¡¦¿¹²¼¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ç¡¢ÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤Þ¤ì¤¿¡£¥×¥í¤Ç½é¤á¤Æ£±ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¿·¿Í¤Ë½ÐÉ¡¤ò¤¯¤¸¤«¤ì¤ë¤È¡¢£²»à¸å¤ËÂç»³¤Ë±¦±Û¤¨£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é£³ÅÀ¤òÀè¼è¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£²²ó¤Ï£³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢£³²ó¤âÌµ»à¤«¤éÎ©ÀÐ¤ËÃæÁ°°ÂÂÇ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÃæÌî¤ÎÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Ç£±»àÆóÎÝ¤Ë¡£¤³¤³¤Ç¿¹²¼¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤Ë£²¼ÔÏ¢Â³¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢£²ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡££´²ó¤ÏÎ©ÀÐ¤Ë¥×¥í½éÌÔÂÇ¾Þ¡õ½éÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ë£²¼ºÅÀ¡£¤³¤Î²ó¸Â¤ê¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢£´²ó¤Þ¤Ç¤Ë£±£°°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î£·¼ºÅÀ¡£º£µ¨£´ÇÔÌÜ¡Ê£³¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¡Ö»î¹ç¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÂÇÀþ¤Ï°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£¹â¶¶ÍÚ¿Í¤ËÂÐ¤·£µ²ó¤Þ¤ÇÌµÆÀÅÀ¤â¡¢£¶²ó¤ËÀèÆ¬¤ÎÊ¿»³¤¬±¦Íã¤ØÆóÎÝÂÇ¡£º£µ¨¤¹¤Ç¤Ë£´´°Éõ¾¡Íø¤ÈÌµÁÐ¾õÂÖ¤Îº¸ÏÓ¤«¤é¡¢£·»î¹çÌÜ¤Ç½é¤ÎÄ¹ÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢ÁöÎÝÃæ¤ËÂ¤òÄË¤á¤¿¤Î¤«¡¢ÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤Çº¸ÂÀ¤â¤â¤¢¤¿¤ê¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥ó¥Á¤Ø²¼¤¬¤ê¸òÂå¡££¸»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢£µ»î¹çÏ¢Â³£±ÈÖ¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉµÞÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÌµÇ°¤ÎÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â£²»à¸å¤Ë¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£·²ó¤â£²»à¤«¤é¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÌçÏÆ¤¬»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢Â³¤¯¾¾ËÜ¹ä¤¬¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯É¬»à¤Ç¤·¤¿¡×¤Èº¸Á°Å¬»þÂÇ¡£¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬£¸¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤È¡¢¹â¶¶ÍÚ¿Í¤â»×¤ï¤º¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤·¤ã¤¬¤ß¤³¤ó¤À¡£º¸ÏÓ¤Ï¤³¤³¤Ç¹ßÈÄ¡£Æñ¹¶ÉÔÍî¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤«¤é¡¢º£µ¨ºÇÂ¿¤Î£´ÅÀ¤òÃ¥¤¤£³ÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢È¿·â¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¡££¸²ó¤«¤é¤Ïºå¿À¤Î·ÑÅê¤Ë¤«¤ï¤µ¤ì¤¿¡£»î¹ç½ªÈ×¤Ï¡ÖÅÁÅý¤Î°ìÀï¡×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯¡¦°æ¾å¤Î£·¼ºÅÀÍðÄ´¤¬¸í»»¤Ç¡¢£²Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£