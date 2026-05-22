È¾³Û¥ï¥¤¥ó¤Ë¤Þ¤È¤áÇã¤¤ÃÍ°ú¤¤â¡ª¥ê¥«¡¼¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤Î¥»¡¼¥ë¤Ï¤ª¼ò¤â¿©ÉÊ¤â¤ªÆÀ¡Ô5·î25Æü¤Þ¤Ç¡Õ
¼òÀìÌçÅ¹¤Î¥ê¥«¡¼¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯5·î21Æü¤«¤é25Æü¤Î5Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¿·ÎÐÁÖ²÷¥»¡¼¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Å¹Æâ¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ï3ËÜÇã¤¦¤È5¡ó¥ª¥Õ¡¢6ËÜÇã¤¦¤È10¡ó¥ª¥Õ¤Ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥«³Æ¼ï¤Ï¡¢¤è¤ê¤É¤ê3ËÜ¹ØÆþ¤Ç300±ß°ú¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥ó¤ÎÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡Ö¥³¥ó¥È¡¦¥·¥å¡¼¥ë ¥¬¥¤¥ä¡¼¥ë¥¯¥ì¥Þ¥ó¡¦¥É¡¦¥Ü¥ë¥É¡¼750ml¡×¤¬ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é1000±ß°ú¤¤Î1298±ß¤Ë¡£¡Ö¥é¥ô¥©¡¼ ¥³¡¼¥È¡¦¥Ç¥å¡¦¥í¡¼¥Ì¡¦¥ô¥£¥é¡¼¥¸¥å 750ml¡×¤Ï1364±ß¡¢¡Ö¥¢¥µ¥¬¥É¡¼¥ë ¥Ó¥Î¡¦¥Ç¡¦¥Ð¥´ 750ml¡×¤¬869±ß¤È¤¤¤º¤ì¤âÈ¾³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎà¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿©ÉÊ¤â¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ð¥¸¥§¥Ã¥ÛEV¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë1L¡×¤ÏÄÌ¾ï²Á³Ê2030±ß¤Î¤È¤³¤í1598±ß¡¢¼ê±äÁÇÌÍÍ¬ÊÝÇµ»å¤ÏÄÌ¾ï494±ß¤Î¤È¤³¤í386±ß¤È¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¹µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ëËÌ³¤Æ»¥Õ¥§¥¢¤äË¢À¹¥Õ¥§¥¢¤âÆ±»þ³«ºÅÃæ¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ï·ÇºÜÆâÍÆ¤¬°ìÉô°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý³°Å¹ÊÞ¡Ê¥ê¥ó¥¯¡Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô