Ìò°÷·è¤á¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹


▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à

Â©»Ò¤¬ÍÄÃÕ±àÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¹¬¤»¡£

¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬ÃÏ¹ö¤ò¸«¤ë¤Ï¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ--¡£

Àì¶È¼çÉØ¤Î¤Ò¤Þ¤ê¤Ï¡¢Ç¯¾¯¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ëÂ©»Ò¤È²ñ¼Ò°÷¤ÎÉ×¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¡£Æþ±à¼°ÅöÆü¤Ë¿Æ»Ò¤½¤í¤Ã¤ÆÍ§Ã£¤¬¤Ç¤­¤¿¤Ò¤Þ¤ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é½çÄ´¤Ë±àÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ÊÝ°é»²´Ñ¤ÎÆü¡¢¡ÖÀäÂÐ¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿PTAÌò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£

Ìµ½þ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¶ÈÌ³ÎÌ¡¢ÀèÇÚÌò°÷¤Ë¤Ï·ùÌ£¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÌò°÷»Å»ö¤Ï¶ìÆñ¤ÎÏ¢Â³¡ª ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÃ¯¤â¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëPTA¤ÎÆâËë¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÍÄÃÕ±àÌò°÷¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿ÏÃ¡ÁPTA¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Á¡Ù¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤ÏCHIHIROÃø¤Î½ñÀÒ¡ØÍÄÃÕ±àÌò°÷¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿ÏÃ¡ÁPTA¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Á¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÊÝ°é»²´ÑÆü


¿ÍÂ¿¤¤¤Í¡¼


Ìò°÷¤ä¤ë¡©


ËÜÆü¤Ï¤´»²²Ã¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹


²ñÄ¹¤µ¤óÉû²ñÄ¹¤µ¤ó¤Ç¤¹


¤¹¤Ç¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡Ä


Ãø¡áCHIHIRO¡¿¡ØÍÄÃÕ±àÌò°÷¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿ÏÃ¡ÁPTA¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Á¡Ù