³Ø¹»¤Ë¤âÍè¤Ê¤¤¡¢²È¤Ë¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¿·¤·¤¤¥Ñ¥Ñ¤Ï¡Ä¡×¿ÆÍ§¤¬È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÃû¤·¡×¡¿¤½¤Î¶«¤Ó¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ê22¡Ë
▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¤¢¤ÎÆü¡¢Èà½÷¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£
¾®5¤Î²Æ¤Ë¡¢¿ÆÍ§¤¬Êì¿Æ¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ°è¤ÎÌ±À¸°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥«¥è¥³¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤óË¬Ìä¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¢¤ë²È¤Ç¥¢¥«¥Í¤È¤¤¤¦¼ã¤¤¥Þ¥Þ¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø¹»»þÂå¤Î¿ÆÍ§¡¦¥Ê¥ë¥ß¤Î¤³¤È¡£
²ÈºâÆ»¶ñ¤ä¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢³Ø¹»¤Ë¤Ï¥Ô¥¢¥Ë¥«¤â³¨¤Î¶ñ¤âÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥Ê¥ë¥ß¤È¤½¤ÎÊì¤À¤±¤¬¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡£¤½¤ó¤Êµ²±¤¬½Ö»þ¤ËÁÉ¤ë¤Û¤É¥¢¥«¥Í¤Ï¥Ê¥ë¥ß¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¼«Ê¬¤ÎÁ°¤«¤é¹úÁ³¤È¾Ã¤¨¤¿¥Ê¥ë¥ß¤Î¿´¤ÎÀ¼¤ò¼«Ê¬¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡×
¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ï¡¢¥¢¥«¥Í¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×
Ìµ±ï¼Ò²ñ¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êì¤È»Ò¤É¤â¤ò³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Ä¤á¤ë¡¢¥»¥ß¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤¤à¤é ¤«¤º¤èÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤½¤Î¶«¤Ó¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë ¾Ã¤¨¤¿Êì»Ò¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ãû¤·
Ãø¡á¤¤à¤é ¤«¤º¤è¡¿¡Ø¤½¤Î¶«¤Ó¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë ¾Ã¤¨¤¿Êì»Ò¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì¡Ù