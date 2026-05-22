À¤³¦½é¡¢¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¤ÎÌîÀ¸Éüµ¢¤ÇÈË¿£¤È°é»ù¤ò¼Â¸½¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñËÌÀ¾Éô¤Î²ìÍö»³¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥æ¥¥Ò¥ç¥¦ÌîÀ¸Éüµ¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏºÇ¶á¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ìÍö»³¹ñ²Èµé¼«Á³ÊÝ¸î¶è¤Î¿¦°÷¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÀÖ³°Àþ¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò²ó¼ý¤·¤ÆÀ°Íýºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¼«Á³´Ä¶¤ËÊü¤µ¤ì¤¿¥á¥¹¤Î¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¤È1ºÐ¤Î»Ò¤¬°ì½ï¤ËÁ¯ÌÀ¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤ò¡¢½é¤á¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï±ÒÀ±Â¬°ÌÄÉÀ×¥Ç¡¼¥¿¤ä¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¸ÄÂÎÈÃÌæÆÃÄ§¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¤ÎÍÄ½Ã¤Î¹ÔÆ°¤ÈÈ¯°é¤ÎË¡Â§¤òÁí¹ç¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿·ë²Ì¡¢²èÌÌ¤ÎÃæ¤Î¥á¥¹¤Î¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¤ò2024Ç¯4·î¤Ë²ìÍö»³Ç«²Æ¶è°è¤ÇÊü¤µ¤ì¤¿¸ÄÂÎ¤ÈÃÇÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¤Ï2025Ç¯4·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤Æ½çÄ´¤Ë½Ð»º¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç1Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê°é»ù¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¤È»Ò¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ®²Ì¤ÏÀ¤³¦¤Î¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¤ÎÌîÀ¸Éüµ¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÊü½Ã-¼«Á³¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°-ÌîÀ¸¾õÂÖ¤Ç¤Î½Ð»º-°é»ù¡×¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò´°Á´¤Ë¼Â¸½¤·¤¿½é¤á¤Æ¤Î½ÅÍ×¤ÊÆñ´ØÆÍÇË¤Ç¤¢¤ê¡¢¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¤ÎÌîÀ¸Éüµ¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Á³´Ä¶²¼¤Ç¤ÎÈË¿£¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤È¤¤¤¦¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¿ÌäÂê¤òÂÇÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ìÍö»³¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¤Î½ÅÍ×¤ÊÅ·Á³À¸Â©ÃÏ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¿Í¤Î³èÆ°¤Ë¤è¤ë¤«¤¯Íð¤äÀ¸Â©´Ä¶¤ÎÎô²½¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤ê¡¢²ìÍö»³ÃÏ°è¤Ç¤Î¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¤Ï70Ç¯¶á¤¯ÀäÌÇ¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë²ìÍö»³ÃÏ°è¤Î¥æ¥¥Ò¥ç¥¦¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤Ï9Æ¬¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CGTN Japanese¡Ë