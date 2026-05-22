¡ÚÆÈ¼«¡Û¿À¸Í¾¯Ç¯´ÕÊÌ½ê¤Ë¶ºÀµµÏ¿ÊÝÂ¸¡¡»ùÆ¸»¦½ý»ö·ï¡¢¼Ò²ñÅª±Æ¶Á½Å»ë¤«
¡¡1997Ç¯¤Î¿À¸ÍÏ¢Â³»ùÆ¸»¦½ý»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Åö»þ14ºÐ¤ÎÃËÀ¤ò¼ýÍÆ¤·¤¿¿À¸Í¾¯Ç¯´ÕÊÌ½ê¤¬¡¢ÃËÀ¤ÎÆÃÀ¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¤ä¾¯Ç¯±¡¤Ç¤Î»ØÆ³²áÄø¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¶ºÀµµÏ¿¤Ç¤¢¤ë¡Ö¾¯Ç¯Êí¡×¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬22Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ë¡Ì³¾Ê¤¬Äê¤á¤ëÊÝÂ¸´ü´Ö¤Ï¸¶Â§10Ç¯¤À¤¬¡¢¼Ò²ñÅª±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯´ÕÊÌ½êÆÈ¼«¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç±äÄ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¿À¸Í²ÈºÛ¤¬ÁÜºº»ñÎÁ¤ò´Þ¤àµÏ¿¤òÇÑ´þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬2022Ç¯¤ËÈ½ÌÀ¡£¾¯Ç¯Ë¡²þÀµ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿½ÅÂç»ö·ï¤ÎµÏ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¯Ç¯Êí¤Ï¸·½Å¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÈÈºá¤Ë»ê¤ëÇØ·Ê¤ä¹¹À¸¤Ë¸þ¤±¤¿»ØÆ³²áÄø¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÝÂ¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÍèÅª¤Ê¸¡¾Ú¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»ùÆ¸»¦½ý»ö·ï¤Ï1997Ç¯2¡Á5·î¡¢¿À¸Í»Ô¿ÜËá¶è¤Ç5¿Í¤¬½±¤ï¤ì¡¢»³²¼ºÌ²Ö¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê10¡Ë¡á¤ÈÅÚ»Õ½ß¤µ¤ó¡áÆ±¡Ê11¡Ë¡á¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£5·î24Æü¤Ï½ß¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é29Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï97Ç¯6·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢¿À¸Í¾¯Ç¯´ÕÊÌ½ê¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢²ÈºÛ¤Î¿³È½¤ò¼õ¤±°åÎÅ¾¯Ç¯±¡¡áÅö»þ¡á¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£