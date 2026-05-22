インスタグラムを更新

バレーボール・SVリーグ女子優勝のSAGA久光スプリングスの平山詩嫣が21日、自身のインスタグラムを更新。19日に行われた年間表彰式でのドレスアップ姿を写真で公開すると、ファンから絶賛されている。

普段のユニホーム姿とは一変した、華やかな装いだ。デコルテラインが大胆に露わになったオフショルダーのネイビードレスに身を包んでいる。首元にはエレガントなネックレスを合わせ、腰元には可愛らしいリボンとシルバーの装飾があしらわれている。身長180センチの長身でスタイルが際立つ一枚となった。

平山は自身のインスタグラムで実際の写真を公開。文面に「全身も」「リボンついててかわいかった」と記し、「#大同生命SVリーグ」などのハッシュタグを添えて投稿した。チームカラーを思わせるドレスアップ姿に、ファンからは絶賛のコメントが相次いで書き込まれた。

「腰のリボンもとってもかわいいです」

「めっちゃめちゃ素敵で画面越しでもとても綺麗でした！！」

「スプリングスブルーのドレス」

「大人の女性です」

「ユニフォームもドレスアップも最強です！」

「なんと美しいことでしょう！」

「スタイル抜群ですね」

「美しすぎる。青が似合う」

レギュラーシーズン2位だったSAGA久光は、4月末に開催された女子チャンピオンシップファイナル（決勝）で、大阪マーヴェラスを下し、Vリーグ時代の21-22シーズン以来、4季ぶり9度目の戴冠。SVリーグ移行後、初優勝を果たした。



（THE ANSWER編集部）