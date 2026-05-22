¡ØÇ¦¥ß¥å¡ÙÏ»Ç¯À¸¥¥ã¥¹¥È¿Ø¡¢ËÌÂ¼·ò¿Í¡õ¸Å²ìÎÜ¤È¤Î¶¦±é¤Ë´î¤Ó¡¡¸½Ìò¤ÎÎ©²ÖÀçÂ¢Ìò¡¦ÅòËÜ·ò°ì¤Ï¡ÖÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¸«½¬¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¡ØÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡ÙÂè16ÃÆ ¥¿¥½¥¬¥ì¥É¥¤ÇÇ¦¼Ô½¤¹Ô¡ª¡×¤ÇÇ¦½Ñ³Ø±à¤ÎÏ»Ç¯À¸¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¡¢22Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼èºà²ñ¤ËÅÐÃÅ¡£¡ÈÀèÇÚÇÐÍ¥¡É¤ÎËÌÂ¼·ò¿Í¡¢¸Å²ìÎÜ¤È¤Î¶¦±é¤ò´î¤ó¤À¡£
¡Ú¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛºÆ¸½ÅÙ¹â¤¤¡ª°áÁõ»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ëÅòËÜ·ò°ì
¡¡ËÌÂ¼¤Ï2017Ç¯¤ÎÂè8ÃÆ¤ËÎ©²ÖÀçÂ¢Ìò¤È¤·¤Æ½é½Ð±é¡£24Ç¯¤Î¡ÖÏ»Ç¯À¸Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡×¤ÇºÆ±é¤·¤¿¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤ÄÇ¦¼ÔÂâ¡Ö¥¿¥½¥¬¥ì¥É¥Ç¦·³¡×¤Î¹âºä¿ØÆâº¸±ÒÌç¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡ËÌÂ¼¤Ï¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡ÊÌò¤ò¡ËÄ¹¤¯¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌò¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È¤¤¤¦°¦¤È¤«ÁÛ¤¤¤ò¡¢Æ±¤¸¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£16Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤°ìÊâ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÌò¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡¸Å²ì¤Ï15Ç¯¤ÎÂè6ÃÆ¤ËÄáÄ®ÉúÌÚÂ¢¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥½¥¬¥ì¥É¥Ç¦·³¡×¤Î½ôÀôÂºÆàÌç¤ò±é¤¸¤ë¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆ±¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤¼¤«Æ÷¤¤¤ò¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£³§¤µ¤ó¤Î¶õµ¤¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢½é·Î¸Å¤Î»þ¤Ë¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È¤¹¤´¤¤»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ°ì½ï¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤âÁ´°÷¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤â²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ÊÇ¦¤¿¤Þ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ãæºß²ÈÄ¹¼¡Ìò¤Î¿·°æÍºÌé¤Ï¡Ö·ò¿Í¤µ¤ó¤Ï¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¯¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¸«¤»Êý¤¬¤¹¤´¤¯åºÎï¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÜ·¯¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¡£²Ú¤¬¤¢¤ëÌò¼Ô¤µ¤ó¡×¤È2¿Í¤òÀä»¿¡£¼·¾¾¾®Ê¿ÂÀÌò¤Îºä³ÀÎç¼¡¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¼Çµï¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤ª¼Çµï¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤°ÂÄê¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¼Çµï¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Çµï¤µ¤ì¤ëÀèÇÚ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤«¤é¡Ö²¿ÌÜÀþ¤Ê¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤Þ¤ì²ñ¾ì¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡Á±Ë¡»û°ËºîÌò¤ÎÈ¿¶¶½¡°ìÏº¤Ï¡¢ÎòÂå¥¥ã¥¹¥È¤¬ºÆ¤ÓÉñÂæ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸½Ìò¤Ç´èÄ¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÀèÇÚÊý¤âÀäÂÐ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Î©²ÖÀçÂ¢Ìò¤òÌ³¤á¤ëÅòËÜ·ò°ì¤ÏÀçÂ¢Ìò¤ÎÀèÇÚ¡¦ËÌÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·Î¸ÅÃæ¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¡¢1¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤ò¤¹¤ë¤È7¤¯¤é¤¤¤ÇÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÃãÌÜÌîÏº¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÌÂ¼¤Î°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö·ò¿Í¤¯¤ó¤ÏËÍ¤Î¤³¤È¤ò¸½Ìò¤ÎÀçÂ¢¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Æ±¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¸«½¬¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ëÁÇÅ¨¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢·Î¸ÅÃæ²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§Ç¦¥ß¥å¡Ë¤Ï¡¢Æô»ÒÁûÊ¼±Ò»á¤ÎÌ¡²è¡ØÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡ÙµÚ¤Ó¤½¤ì¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù¤òÉñÂæ²½¡£º£¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤ÄÇ¦¼ÔÂâ¡Ö¥¿¥½¥¬¥ì¥É¥Ç¦·³¡×¤Ç½¢¶ÈÂÎ¸³¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¡Ë¤¹¤ëÇ¦½Ñ³Ø±à¤ÎÏ»Ç¯À¸¤¬¡¢¥×¥í¤Î¼ÂÎÏ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢ËÜÅö¤ÎÇ¦¼Ô¤ÎÀ¤³¦¤òÃÎ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ï»Ç¯À¸¤¬ÉÔºß¤Î³Ø±à¤ÎÎ±¼éÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿»ÍÇ¯À¸¤Ë¤â»×¤ï¤Ì»îÎý¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£³Ø±à¤òÎ¥¤ì¤Æ¸·¤·¤¤À¤³¦¤òÃÎ¤ëÏ»Ç¯À¸¤È¡¢»îÎý¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¤Ê¤¬¤é¤â³Ø±à¤ò¼é¤ë»ÍÇ¯À¸¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¸ø±é¤Ï¡¢¤¤ç¤¦22Æü¤«¤é6·î7Æü¤Þ¤Ç¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ ¥·¥¢¥¿¡¼G¥í¥Ã¥½¤Ç¡¢6·î14Æü¡¢15Æü¤ÏÅìÂçºå»ÔÊ¸²½ÁÏÂ¤´ÛDream HouseÂç¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢6·î20Æü¡¢21Æü¤Ï°¦ÃÎ¡¦½ÕÆü°æ»ÔÌ±²ñ´Û¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛºÆ¸½ÅÙ¹â¤¤¡ª°áÁõ»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ëÅòËÜ·ò°ì
¡¡ËÌÂ¼¤Ï2017Ç¯¤ÎÂè8ÃÆ¤ËÎ©²ÖÀçÂ¢Ìò¤È¤·¤Æ½é½Ð±é¡£24Ç¯¤Î¡ÖÏ»Ç¯À¸Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡×¤ÇºÆ±é¤·¤¿¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤ÄÇ¦¼ÔÂâ¡Ö¥¿¥½¥¬¥ì¥É¥Ç¦·³¡×¤Î¹âºä¿ØÆâº¸±ÒÌç¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¸Å²ì¤Ï15Ç¯¤ÎÂè6ÃÆ¤ËÄáÄ®ÉúÌÚÂ¢¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥½¥¬¥ì¥É¥Ç¦·³¡×¤Î½ôÀôÂºÆàÌç¤ò±é¤¸¤ë¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆ±¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤¼¤«Æ÷¤¤¤ò¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£³§¤µ¤ó¤Î¶õµ¤¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢½é·Î¸Å¤Î»þ¤Ë¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È¤¹¤´¤¤»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ°ì½ï¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤âÁ´°÷¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤â²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ÊÇ¦¤¿¤Þ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ãæºß²ÈÄ¹¼¡Ìò¤Î¿·°æÍºÌé¤Ï¡Ö·ò¿Í¤µ¤ó¤Ï¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¯¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¸«¤»Êý¤¬¤¹¤´¤¯åºÎï¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÜ·¯¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¡£²Ú¤¬¤¢¤ëÌò¼Ô¤µ¤ó¡×¤È2¿Í¤òÀä»¿¡£¼·¾¾¾®Ê¿ÂÀÌò¤Îºä³ÀÎç¼¡¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¼Çµï¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤ª¼Çµï¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤°ÂÄê¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¼Çµï¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Çµï¤µ¤ì¤ëÀèÇÚ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤«¤é¡Ö²¿ÌÜÀþ¤Ê¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤Þ¤ì²ñ¾ì¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡Á±Ë¡»û°ËºîÌò¤ÎÈ¿¶¶½¡°ìÏº¤Ï¡¢ÎòÂå¥¥ã¥¹¥È¤¬ºÆ¤ÓÉñÂæ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸½Ìò¤Ç´èÄ¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÀèÇÚÊý¤âÀäÂÐ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Î©²ÖÀçÂ¢Ìò¤òÌ³¤á¤ëÅòËÜ·ò°ì¤ÏÀçÂ¢Ìò¤ÎÀèÇÚ¡¦ËÌÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·Î¸ÅÃæ¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¡¢1¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤ò¤¹¤ë¤È7¤¯¤é¤¤¤ÇÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÃãÌÜÌîÏº¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÌÂ¼¤Î°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö·ò¿Í¤¯¤ó¤ÏËÍ¤Î¤³¤È¤ò¸½Ìò¤ÎÀçÂ¢¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Æ±¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¸«½¬¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ëÁÇÅ¨¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢·Î¸ÅÃæ²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§Ç¦¥ß¥å¡Ë¤Ï¡¢Æô»ÒÁûÊ¼±Ò»á¤ÎÌ¡²è¡ØÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡ÙµÚ¤Ó¤½¤ì¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù¤òÉñÂæ²½¡£º£¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤ÄÇ¦¼ÔÂâ¡Ö¥¿¥½¥¬¥ì¥É¥Ç¦·³¡×¤Ç½¢¶ÈÂÎ¸³¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¡Ë¤¹¤ëÇ¦½Ñ³Ø±à¤ÎÏ»Ç¯À¸¤¬¡¢¥×¥í¤Î¼ÂÎÏ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢ËÜÅö¤ÎÇ¦¼Ô¤ÎÀ¤³¦¤òÃÎ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ï»Ç¯À¸¤¬ÉÔºß¤Î³Ø±à¤ÎÎ±¼éÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿»ÍÇ¯À¸¤Ë¤â»×¤ï¤Ì»îÎý¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£³Ø±à¤òÎ¥¤ì¤Æ¸·¤·¤¤À¤³¦¤òÃÎ¤ëÏ»Ç¯À¸¤È¡¢»îÎý¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¤Ê¤¬¤é¤â³Ø±à¤ò¼é¤ë»ÍÇ¯À¸¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¸ø±é¤Ï¡¢¤¤ç¤¦22Æü¤«¤é6·î7Æü¤Þ¤Ç¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ ¥·¥¢¥¿¡¼G¥í¥Ã¥½¤Ç¡¢6·î14Æü¡¢15Æü¤ÏÅìÂçºå»ÔÊ¸²½ÁÏÂ¤´ÛDream HouseÂç¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢6·î20Æü¡¢21Æü¤Ï°¦ÃÎ¡¦½ÕÆü°æ»ÔÌ±²ñ´Û¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£