◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―阪神（２２日・東京ドーム）

巨人・阪神カード初戦の２２日は日本テレビが地上波全国ネットで生中継。両球団の前監督の原辰徳氏（６７）と岡田彰布氏（６８）がダブル解説を務めた。原氏と岡田氏が互いに監督として激突した時代を振り返った。

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２人は互いに名門球団を率いて、しのぎを削った間柄。監督時代の互いの印象について聞かれると、笑みをたたえて振り返った。

原氏から見た岡田監督は「ピッチャー起用というか、ピッチャーに対してすごく我慢をして、そして信頼をする。その我慢強さがすごいなって思っていましたね」と回想した。

岡田氏は原監督に対して「常に目標は巨人だったから。巨人に勝てないと優勝できない。いろんな手を使って勝とうという、そういう姿がものすごく見えたりする。そうでないと、こんなに勝てないですよ」と執念のタクトを振り返り、火花を散らした熱い季節に思いを致した。

両氏が中継で解説コンビを組むのは初めて。東海大出身の原氏と、１学年上で早大出身の岡田氏は大学時代、大学日本代表でクリーンアップを組み、選手、監督として伝統の一戦でしのぎを削ってきた。