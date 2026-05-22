¤Ê¤Ç¤·¤³GKÂç·§°«¤¬³¤³°Ä©Àï¤Ø¡ª¡ÄINAC¿À¸Í¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤òÈ¯É½¡ÖÂç¤¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡INAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¤Ï22Æü¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡Ê¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ËGKÂç·§°«¤¬³¤³°Ä©Àï¤Î¤¿¤á¡¢2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Âç·§¤Ï2004Ç¯9·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß21ºÐ¡£¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢2024Ç¯²Æ¤Ë¤ÏINAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¡¢¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÇWE¥ê¡¼¥°Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯10·î¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥ÁÄÌ»»3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³¤³°Ä©Àï¤ËÈ¼¤¦ÂàÃÄ¤ËºÝ¤·¡¢Âç·§¤ÏINAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³¤³°Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿2¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂô»³¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¿§¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤è¤ê¤â²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥ê¡¼¥°Í¥¾¡½ÐÍè¤¿¤³¤È¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤È¤ß¤µ¤ó¡¢¤Õ¤Ê¤µ¤ó¡¢¤ß¤Î¤ê¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¤æ¤¢¤ó¡¢ÆüËÜ°ìºÇ¶¯¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥º¤ÏºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ÆüËÜ¤Ë¤âÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤INAC¿À¸Í¤ÈÂç·§°«¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢Âç·§¤Ï¡Ö5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥Õ¥¡¥ó´¶¼ÕDAY¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö5·î24Æü¡ÊÆü¡ËÏ»¹Ã¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»²²ÃÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âç·§¤Ï2004Ç¯9·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß21ºÐ¡£¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢2024Ç¯²Æ¤Ë¤ÏINAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¡¢¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÇWE¥ê¡¼¥°Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯10·î¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥ÁÄÌ»»3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³¤³°Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿2¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂô»³¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¿§¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤è¤ê¤â²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥ê¡¼¥°Í¥¾¡½ÐÍè¤¿¤³¤È¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤È¤ß¤µ¤ó¡¢¤Õ¤Ê¤µ¤ó¡¢¤ß¤Î¤ê¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¤æ¤¢¤ó¡¢ÆüËÜ°ìºÇ¶¯¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥º¤ÏºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ÆüËÜ¤Ë¤âÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤INAC¿À¸Í¤ÈÂç·§°«¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢Âç·§¤Ï¡Ö5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥Õ¥¡¥ó´¶¼ÕDAY¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö5·î24Æü¡ÊÆü¡ËÏ»¹Ã¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»²²ÃÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£