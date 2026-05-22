16ºÐÌ¤Ëþ¤ÎSNSÍøÍÑµ¬À©¡¡¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢6·î1Æü¤«¤é
¡¡¡Ú¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¶¦Æ±¡Û¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÎÄÌ¿®¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢°Ñ°÷²ñ¤Ï22Æü¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤Ë¤è¤ë¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡ËÍøÍÑ¤ò6·î1Æü¤«¤éµ¬À©¤·¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È³«Àß¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ËÂ³¤¯Á¼ÃÖ¡£¥µ¥¤¥Ð¡¼¶õ´Ö¤Ç¤ÎÀÅªµÔÂÔ¤ä¤¤¤¸¤á¤òÌäÂê»ë¤·¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¤ÎÀè¹Ô»öÎã¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç800Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÊú¤¨¤ëSNS»ö¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤¬Í³²¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÀÜ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤è¤¦µÁÌ³¤Å¤±¤¿¡£Æ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¡ÖTikTok¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ä¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£Ç¯Îð³ÎÇ§¤Ï¿ÈÊ¬¾Ú¤ä¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ê¤ÉÀ¯ÉÜÈ¯¹Ô¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¹Ô¤¦¡£