¡Úºå¿À¡Û²¬ÅÄ¾´ÉÛ¸ÜÌäàÍ½¸ÀÅªÃæá¤Ë¥Ë¥ä¥ê¡¡¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸£²¥é¥ó¤ÎÄ¾Á°¡Ö¤³¤³¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó½Ð¤¿¤é¤ï¤«¤é¤ó¤è¡×
¡¡ºå¿À¤ÎÁ°´ÆÆÄ¡¦²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬£²£²Æü¤Îºå¿À¡½µð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¤ËÅÐ¾ì¡£»î¹ç½ªÈ×¤Ë¤ÏÍ½¸À¤òÅªÃæ¤µ¤»¡¢»×¤ï¤º¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¸×ÀèÈ¯¡¦¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£¶²ó£±¼ºÅÀ¤È²÷Åê¤ò¸«¤»¤ëÃæ¡¢£·²ó¤ÏÆó»à¤«¤éÌçÏÆ¤Î»°ÎÝÂÇ¤òµö¤·¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¾¾ËÜ¤Ë¤Ïº¸Íã¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢Æó»à°ìÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç²¬ÅÄÁ°´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬´ÆÆÄ¤ä¤Ã¤Æ¤¿»þ¤Ï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï¡Ë¥½¥í¥ª¥Ã¥±¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ó¤è¡£¤½¤ì¤Ç£·ËÜ¡Ê¥½¥í¤ò¡ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ£¸¡½£·¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³ÃÌ¤òÈäÏª¡£¤È¤â¤Ë²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿µð¿Í¡¦¸¶Ã¤ÆÁÁ°´ÆÆÄ¤â¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÃæ¡¢²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¡Ê¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ë¡Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó½Ð¤¿¤é¤ï¤«¤é¤ó¤è¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£²¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ë¥¢¥¦¥È¥Ï¥¤¤ÎÄ¾µå¤ò´°àú¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÎÂÇµå¤Ïº¸ÍãÀÊ¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ë¡¢ºå¿À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄËº¨¤Î£¸¹æ£²¥é¥ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎàÍ½¸ÀÅªÃæá¤Ë²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤Û¤ó¤È¤Í¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¡£Ìîµå¤ÏÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î°ìÈ¯Ä¹ÂÇ¤ÎÉÝ¤µ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹¸µ¸×¾¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢»î¹ç¤Ï°ìµ¤¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£