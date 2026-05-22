ÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¡¢¶âµûÈÖÄ¹¡ß¥¼¥í¥«¥é¥ó¡£·à¾ì¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Ç®
¥æ¥Ë¥Ã¥È¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð¤¤¤È¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÇÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÏ¢ÂÓ´¶¤¬¡£ÀÚâøÂöËá¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿2ÁÈ¤Ë¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
What¡Çs¡©¥æ¥Ë¥Ã¥È¥é¥¤¥Ö
Ê£¿ôÁÈ¤Î·Ý¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡£Ëè·î¤ä³Ö·î¤Ê¤É¡¢´ü´Ö¤ò¶õ¤±¤ÆÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¡£·Ý¿Í¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½¸¤á¤¿¤ê¡¢·à¾ì¼çºÅ¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£Ì¡ºÍ¡¢¥³¥ó¥È¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¡¢¸«¤»¤¿¤¤¼´¤Ï³Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£¶âµûÈÖÄ¹¤È¥¼¥í¥«¥é¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¥é¥¤¥Ö¡ÖÌ¡ºÍµ´¡×¤Ï¡¢Ëè·î¿ÀÊÝÄ®¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤Ç³«ºÅÃæ¡£Á°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È2500±ß¡£
NSC¤Ç¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡£2019Ç¯¤Ë¼óÀÊÂ´¶È¡£¡Ø¶âµûÈÖÄ¹¤Î¥Ç¥á¥¥ó¥°¡Ù¡ÊTBSPodcast¡Ë¤¬Ëè½µ·î¡¦¶âÍË21»þ¤´¤íÇÛ¿®Ãæ¡£5·î17Æü¤«¤é4ÅÔ»ÔÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡Ö¼«²è¼«»¸»¸¡×¤ò³«ºÅ¡£¸Å»ÔÍ¦²ð
¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¡£1994Ç¯4·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Ç®¶¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¡£¡ÖºÇ¶á¡¢¿®¤¸¤é¤ó¤Ê¤¤ÉÑÅÙ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¡×Ì§ÎØÃÒÀ¬
¥Ü¥±¡¢¥Í¥¿ºî¤êÃ´Åö¡£1994Ç¯9·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Ç®¶¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°²ÅÄ°¦ºÚ¤µ¤ó¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Âº·É¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¥¼¥í¥«¥é¥ó
¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç2019Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£ºòÇ¯¡¢¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£4·î¤ËÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ö²¡Ç¦¥Ü¥¹¡×¤ò³«ºÅ¡£²»À¼¥¢¥×¥ê¡Östand.fm¡×¤Ç¡Ø¥¼¥í¥«¥é¥ó¤Î¿ñ¿ñ¿ñ¤£¡Ù¤òËè½µÌÚÍË17»þ¡ÁÇÛ¿®Ãæ¡£¥ï¥¥æ¥¦¥¿
¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¢¥Í¥¿ºî¤êÃ´Åö¡£1995Ç¯11·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£Ç®¶¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢Á´Éô¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¤¿¤¤¤¬
¥Ü¥±Ã´Åö¡£1995Ç¯6·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£Ç®¶¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÎëÌÚ°¦Íý¤µ¤ó¡£¡ÖËèÆü²Î¤òÄ°¤¤¤Æ¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë³èÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¥æ¥Ë¥Ã¥È¥é¥¤¥Ö¤ÎÌ¥ÎÏ1. µ¤¤Ë¤Ê¤ë·Ý¿ÍÌÜÅö¤Æ¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë¹Ô¤±¤ë
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ý¿Í¤¬1¥Í¥¿¤º¤ÄÈäÏª¤¹¤ë´óÀÊ¤È°ã¤¤¡¢2¡Á4ÁÈ¤Û¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢ÌÜÅö¤Æ¤Î·Ý¿Í¤ò´Ñ¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¡£Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤È°ã¤Ã¤ÆËè·î¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢´Ñ¤Ë¹Ô¤±¤ëÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤³¤í¤â¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¡£2. ¥Í¥¿¤Î¸¶ÀÐ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
Äê´ü³«ºÅ¤Î¤¿¤á¡¢Â¾¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Û¡¼¥à´¶¤¬¶¯¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½Ð±é·Ý¿Í¤¬¿·¥Í¥¿¤ò»î¤·¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢½ÐÍè¤¿¤Æ¤Î¥Í¥¿¤òÀè¼è¤ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£¤¤¤Ä¤«¡¢¤½¤Î¥Í¥¿¤¬Á´¹ñ¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤«¤â!?3. ¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë²áÄø¤â³Ú¤·¤á¤ë
¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª·è¤Þ¤ê¤ÎÎ®¤ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ê½Ð±é¼ÔÁí½Ð¤Î¡¢¥Í¥¿°Ê³°¤Î´ë²è¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÂç´îÍø¤Î¤ß¡¢Á´ÎÏ¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤ë¡¢¤½¤â¤½¤âÌµ¤¤¤Ê¤É¡¢³Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥«¥é¡¼¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¡£
¤¤¤Ä¤«¡¢2ÁÈ¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò²ó¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤Ç¤¹
Ëè·î¸ò¸ß¤Ë5ËÜ¤º¤ÄÌ¡ºÍ¤ò¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¡ÖÌ¡ºÍµ´¡×¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÏÌµ¤·¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¥Í¥¿¤òËá¤¡¢¸½ºß¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¾ï¤ËÂ¨´°¡£¥é¥¤¥Ö¤Ë¤«¤±¤ë2ÁÈ¤Î»×¤¤¤È¡¢¸ß¤¤¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¿¼·¡¤ê¡£
¨¡¨¡ ¡ÖÌ¡ºÍµ´¡×¤ò»Ï¤á¤¿»þ´ü¤È·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ï¥ ¡¡1Ç¯ÌÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢M-1¤òÌÜ»Ø¤¹¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤À¤ß¤ó¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¸þ¤±¤Î¥Í¥¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¶¥µ»Åª¤Ê¥Í¥¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤«¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡£ËÍ¤é¤Ï¿·¥Í¥¿5ËÜ¤¯¤é¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬·ë¹½¤ÊÏ«ÎÏ¤Ç¡£Áê¼ê¤òÃµ¤·¤¿¤È¤¡¢Í£°ì¶âµûÈÖÄ¹¤¬¡Ö¶¥µ»Åª¤ÊÌ¡ºÍ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö5ËÜ¡¢¤¤Ä¤¤¤±¤É´èÄ¥¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£
¸Å»Ô¡¡³ÎÇ§¼è¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤ï¡£¡ÖËÜµ¤¤ÇM-1ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤Õ¤¶¤±¤Ê¤·¡¢5ËÜ¹Ô¤±¤ë¤«¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¥ï¥ ¡¡¤½¤Î¤È¤¤Ï200¿Í°Ê¾å¤Î¥¥ã¥Ñ¤Î²ñ¾ì¤Ç¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤¤¤¬¡¡¹¤¤²ñ¾ì¤Ç¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤·¤Æ¤ë¿Í¡¢¤Þ¤ÀÆ±´ü¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£
¸Å»Ô¡¡¤ªµÒ¤µ¤óÁ´°÷Í§Ã£¤À¤Ã¤¿¤è¡£
Ì§ÎØ¡¡¤ß¤ó¤Ê50¿Í¤°¤é¤¤¤ËDM¤·¤¿¤ê¡£Íè¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§Ã£¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÍ§Ã£¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÍê¤ó¤À¤ê¡£
¤¿¤¤¤¬¡¡ËÍ¤é¤¬µÈËÜ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¡¢¿ÀÊÝÄ®¤Î·à¾ì¡Ê126ÀÊ¡Ë¤Ç»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤â¡¢¼êÇä¤ê¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¸Å»Ô¡¡Á´Á³ÀÊËä¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£
¨¡¨¡ ¡ÖÌ¡ºÍµ´¡×¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¸Å»Ô¡¡¥Í¥¿¤Î¸¶ÀÐ¤À¤é¤±¤Ê¤ó¤Ç¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¡¢ÊÑ¤ÊÎÉ¤¤¶õµ¤¤Ç¤¹¡£
¥ï¥ ¡¡X¤ÇÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¡£¡È¤µ¤¹¤¬¤Ë¤°¤À¤°¤À¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡É¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ì§ÎØ¡¡¡Èº£Æü¤Ï¥¼¥í¥«¥é¥ó¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤«¡£
¥ï¥¡¡ÀÎ¤Ï¶âµû¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬98¡ó¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡È¥¼¥í¥«¥é¥ó¤Î¼ÂÎÏ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡É¤È¤«¡£
Ì§ÎØ¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ç¥¼¥í¥«¥é¥ó¤ÏÁ´Á³Éå¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¸Å»Ô¡¡ ¡Ö²¿¤¯¤½¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£
¥ï¥ ¡¡¤Ç¤âº£¤ÏÍî¤Á¹þ¤à²ÄÇ½À¤¢¤ë¤ó¤ÇËÍ¤À¤±¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤¤¤¬¡¡¤¤¤¤¤³¤È¤À¤±ÅÁ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ Ëè·îÂ³¤±¤Æ¡¢¿Íµ¤¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ÀÊÝÄ®¤Î·à¾ì¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ì§ÎØ¡¡¤³¤ì¤Ï°ì²óÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸Å»Ô¡¡½ÂÃ«¤Î·à¾ì¡Ê218ÀÊ¡Ë¤Ç¤âËä¤Þ¤ë±þÊç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¥ï¥ ¡¡M-1¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¥¥ã¥Ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¡£
¸Å»Ô¡¡¿ÀÊÝÄ®¤Î·à¾ì¤ÎÊý¤¬°Å¤¤¤«¤é¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
¤¿¤¤¤¬¡¡¤Û¤ó¤Þ¤Î¤Û¤ó¤Þ¤Ï¥Í¥¿¹ç¤ï¤»¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤Ã¤Æ¡£
Ì§ÎØ¡¡¤³¤ì¤â±³¤Ç¡¢ÂçÀª¤ÎÁ°¤Ç¿·¥Í¥¿¤·¤Æ³ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥ï¥ ¡¡¤¤¤ä¤½¤ì¤â¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡£¾ð¤±¤Ê¤¤¤ä¤í¡¢¤½¤ó¤Ê¤ó½ñ¤«¤ì¤¿¤é¡£
¨¡¨¡ 2ÁÈ¤È¤â½à·è¾¡¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢M-1¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¤Î³«ºÅ¤â¡©
¥ï¥ ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼²ó¤ë¤Î¤Ï¡¢2ÁÈ¤ÎÌ´¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ ¤Ç¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ì§ÎØ¡¡¥ï¥¤Ï¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡£3¸Ä¤Î¥Í¥¿¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥ï¥¤ÈËÍ¤¬¥Í¥¿Ã´Åö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æó¿Í¤Ç·à¾ì¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¥Í¥¿ºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖÌµ¿ÍÅç¡×¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¡×¡Ö¹âµé¥Û¥Æ¥ë¡×¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¤òÆó¿Í¤Ç½Ð¤·Â³¤±¤¿¤ê¡£Â¿Ê¬¤â¤¦²¶¤éÁ´³ÑÅÙ½Ð¤·¤Æ¤ë¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¿¤¤¤¬¡¡¤½¤ì¤ò½µ2¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÌ¡ºÍµ´¡×¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤¬5¸Ä¤«¤é10¸Ä¡¢¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¤ò½Ð¤¹»þ´Ö¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸Å»Ô¡¡½ÐÞÁ¤é¤·¤Î10¤¤Ä¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ì§ÎØ¡¡ËÍ¤Ï¥Í¥¿¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¥³¥í¥³¥íÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ï¥¤ÏÄü¤á¤Ê¤¤¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡ ¥¼¥í¥«¥é¥ó¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¶âµûÈÖÄ¹¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¥ï¥ ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ë²Ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç·è¾¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢UNDER5¡Ê·ÝÎò5Ç¯ÌÜ°Ê²¼¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¡Ë¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ¡£¤·¤«¤â¤³¤ó¤À¤±¤¤¤¤·ë²Ì½Ð¤·¤¿¤é°Î¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢º£¤âÂÖÅÙ¤¬Á´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¸Å»Ô¡¡¤Û¤ó¤È¤½¤¦¤À¤Í¡£
¥ï¥ ¡¡¡Ä¡£Ì§ÎØ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ã¤¹¤Í¡£
¤¿¤¤¤¬¡¡¿Í¤Ë¹¥¤«¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤â¡£½é¸«¤Ç¤â¡¢Æó¿Í¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇçÓ¤á¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢º¬¤¬Í¥¤·¤¤¤Ã¤¹¤Í¡¢Æó¿Í¤È¤â¡£
¨¡¨¡ ¡Ö24¿Í¤Î»ø¡×¡Ê¥¤¥Á¥´¡¢¶âµûÈÖÄ¹¡¢¹ý¸¤¡¢¥¼¥í¥«¥é¥ó¤Ë¤è¤ëÆ±´ü¥æ¥Ë¥Ã¥È¥é¥¤¥Ö¡Ë¤â¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£
¥ï¥ ¡¡¤¢¤ì¤â¡¢ËÍ¤¬ºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì§ÎØ¡¡¤¢¤ì¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ë¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥ï¥ ¡¡ËÍ¤é¤¬µÈËÜ¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¡¢Æ±´ü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢½ª¤ï¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¸Å»Ô¡¡Á´Á³¡¢½ª¤ï¤é¤»¤ëµ¤¤Ç¤·¤¿¡£
¥ï¥ ¡¡¤Ç¤â¡ÖÆ±´ü¤Ïº£¸åÀäÂÐÂç»ö¤ä¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡£»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¡¢Ì¡ºÍ»Õ¤À¤±¤ÎÆ±´ü¥é¥¤¥Ö¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£´Ø·¸À¤â¤Ç¤¤Æ¤«¤Ê¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¸Å»Ô¡¡¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÆâÎØÅª¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¡ÖÌ¡ºÍµ´¡×¤Î¿¿µÕ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ ºÇ¸å¤Ë¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¥é¥¤¥Ö¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤º¤Ð¤ê¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤¤¤¬¡¡¡È´ÑÂ³¤±¤ë¤³¤È¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¿Í¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢´Ø·¸À¤òÃÎ¤Ã¤Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡Ä¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆâ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥æ¥Ë¥Ã¥È¥é¥¤¥Ö¡Ö24¿Í¤Î»ø¡×
¥¤¥Á¥´¡¢¶âµûÈÖÄ¹¡¢¹ý¸¤¡¢¥¼¥í¥«¥é¥ó¤ÎÆ±´ü4ÁÈ¤Î¡¢Ì¡ºÍ1ËÜ¤º¤Ä¤È¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î75Ê¬¥é¥¤¥Ö¡£½ÂÃ«¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤Ë¤ÆËè·î³«ºÅÃæ¡£Á°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È3000±ß¡£ÇÛ¿®1500±ß¡£¡Ö¤Ç¤éÌ¡ºÍ¡×
ÁÇÅ¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¥¨¥Ð¡¼¥¹¡¢¥Þ¥ê¡¼¥Þ¥ê¡¼¡¢¶âµûÈÖÄ¹¡¢¥Ü¥Ë¡¼¥¿¤Î¡¢Ì¡ºÍ2ËÜ¤º¤Ä¤È¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î90Ê¬¥é¥¤¥Ö¡£½ÂÃ«¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤Ë¤ÆËè·î³«ºÅÃæ¡£Á°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È2500±ß¡£ÇÛ¿®1300±ß¡£¡Ö¸Å¥³¥óÅìÀ¾¡×
¥ª¥Õ¥í¡¼¥º¡¢¥ª¥À¥¦¥¨¥À¡¢cacao¡¢¥·¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÅìÀ¾¼ã¼ê¥³¥ó¥È»Õ¤Î¡¢¥Í¥¿2ËÜ¤º¤Ä¤È¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î75Ê¬¥é¥¤¥Ö¡£½ÂÃ«¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤Ç³Ö·î³«ºÅ¡£Á°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È2000±ß¡£ÇÛ¿®1300±ß¡£¡Ö¤ß¤¬¤¤¢¤²¤ë¡×
¥ß¥«¥Ü¡¢¹ý¸¤¡¢¥Ü¥Ö¤Î¥³¡¼¥é¤Ë¤è¤ë¡¢Ì¡ºÍ1ËÜ¤º¤Ä¤È¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î60Ê¬¥é¥¤¥Ö¡£1ÁÈ¥²¥¹¥È¤¢¤ê¡£¿ÀÊÝÄ®¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤Ë¤ÆËè·î³«ºÅÃæ¡£Á°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È1500±ß¡£ÇÛ¿®1300±ß¡£
¼Ì¿¿¡¦KAZUYUKIEBISAWA¡Êmakiuraoffice¡ËÊ¸¡¦ÊÔ½¸Éô
anan 2494¹æ¡Ê2026Ç¯5·î1ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê