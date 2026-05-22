番組とのリモートでのやり取りが日常化する中、ある人気毒舌芸人が打ち合わせの際に実践しているという、相手を揺さぶるあまりにも独特なテクニックを明かして、共演した芸人たちをも驚かせた。

【映像】リモート打合せでの“衝撃手法”を告白

かまいたち（山内健司・濱家隆一）がMCを務めるトークバラエティ『これ余談なんですけど・・・』。5月20日の放送では、M-1グランプリ2025王者のたくろう（赤木裕、きむらバンド）と準優勝のドンデコルテ（小橋共作、渡辺銀次）、そして2017年王者のとろサーモン・久保田かずのぶをゲストに迎え、様々な余談トークを繰り広げた。

番組内で、リモートでの打ち合わせや会議のやり方に話題が及ぶと、久保田が自身のリモート画面における驚きのこだわりについて語り始めた。

久保田は「俺、リモートの打ち合わせの時、最初はカメラを天井に向けてるのよ。自分の顔は映さない」と、打ち合わせ開始時の異様な状況を告白。その理由について「相手に『怒ってるんじゃないかって思わせる』のよ」と明かし、あえて不穏な空気を演出しているのだとした。

さらに久保田は「で、喋ってて、あ、この人良い人だなって思ったら、徐々にこうやって顔を出していくのよ」と、相手の人間性を見極めた段階で少しずつカメラを下げて自らの顔を映していくという独特なステップを説明した。

このあまりにも奇妙な手法に対し、MCのかまいたちやゲスト一同からは驚きの声やツッコミが次々と上がり、スタジオは大きな笑いに包まれていた。