タレント今田耕司（60）が22日、都内で会見し、6月に石川、福島、福岡の3カ所で開催する芸歴40年・還暦記念公演「今田耕司のLet's！ コメディーショー！！」をPRした。

全3会場に出演を予定しているのは、今田の他に、藤井隆、椿鬼奴、ロバート山本博、ハロー植田、スクールゾーン、ガンバレルーヤというラインナップ。特に、追加で名を連ねたロバート山本について、今田は「コントや漫才のツッコミ専門の人がいると、こんなにやりやすいんやと思って」と、最近、ツッコミのありがたみを痛感する出来事があったといい、期待を寄せている。

また各会場、日替わりで3組ずつ、ネタ出演が予定されている。石川はガクテンソク、バッテリィズ、滝音。福島はニューヨーク、ドンデコルテ、たくろう。福岡は見取り図、マユリカ、エバースが名を連ねた。

今田は「地元の人たち、地方の方々が老若男女集まって、笑って、僕も幸せな気分になった。それをもう1回」と、開催に至った理由を語った。さらに「やっぱりライブ感。テレビとも違うドキドキがある」と、観客の反応を直接感じられることが楽しいと、劇場ならではの魅力があると、待ち遠しい様子で語っていた。

全3会場の詳細は以下の通り。

◆6月7日午後5時開演、石川・石川県立音楽堂 邦楽ホール

◆6月21日午後5時開演、福島・いわき芸術文化交流館アリオスセキショウ中劇場

◆6月27日午後1時開演、SAWARAPIA 福岡県立ももち文化センター 大ホール