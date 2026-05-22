【ひらがなクイズ】解けたらすごい！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは相撲の決り手
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、私たちの生活に欠かせない衛生的なアイテム、歴史を感じさせるものづくりの技術、そして力強い体さばきを表現した言葉という、ジャンルの異なる3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□る
は□□り
おし□□し
ヒント：洗面所や浴室などで水分を拭き取るために使う布製品。手作業で布を製品化する伝統的な手法やその職人。相撲の決まり手で、相手の胸や肩に力を加えて押して後ろに転ばせる技を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「たお」を入れると、次のようになります。
たおる（タオル）
はたおり（機織り）
おしたおし（押し倒し）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日常の清潔感を保つために欠かせないファブリック、職人の精緻な技が光る伝統工芸の営み、そして日本の国技における迫力ある決まり手を組み合わせました。共通する「たお」という響きが、暮らしの何気ない1コマから、歴史あるものづくりの世界、さらに真剣勝負の熱気が漂う土俵の上までを、心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、私たちの生活に欠かせない衛生的なアイテム、歴史を感じさせるものづくりの技術、そして力強い体さばきを表現した言葉という、ジャンルの異なる3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
は□□り
おし□□し
ヒント：洗面所や浴室などで水分を拭き取るために使う布製品。手作業で布を製品化する伝統的な手法やその職人。相撲の決まり手で、相手の胸や肩に力を加えて押して後ろに転ばせる技を思い浮かべてみてください。
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↓
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正解：たお正解は「たお」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たお」を入れると、次のようになります。
たおる（タオル）
はたおり（機織り）
おしたおし（押し倒し）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日常の清潔感を保つために欠かせないファブリック、職人の精緻な技が光る伝統工芸の営み、そして日本の国技における迫力ある決まり手を組み合わせました。共通する「たお」という響きが、暮らしの何気ない1コマから、歴史あるものづくりの世界、さらに真剣勝負の熱気が漂う土俵の上までを、心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)