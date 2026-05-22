高年齢求職者給付金を受け取りたいのですが、どこで手続きすればよいのでしょうか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、高年齢求職者給付金の手続き場所や必要書類、流れについて解説します。
勤務していた会社の所在地を管轄するハローワークではありませんので、注意しましょう。
高年齢求職者給付金は、65歳以上で離職し、再就職を希望している人が対象となる給付です。通常の失業給付（基本手当）とは異なり、「一時金」として支給されます。
手続きの際には、主に次のような書類が必要になります。
・離職票1・2（退職後に会社から送付される書類）
・マイナンバーカード（マイナンバーカードがない場合は、通知カードと運転免許証などの本人確認書類）
・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
・証明写真
・印鑑（必要となる場合があります）
手続きの流れとしては、まずハローワークで「求職の申し込み」を行い、離職票などを提出して受給資格の確認を受けます。
その後、7日間の待期期間があります。自己都合退職の場合は、さらに給付制限期間が設けられることがあります。
支給が決定すると、高年齢求職者給付金は一時金としてまとめて振り込まれます。
なお、高年齢求職者給付金は、65歳未満の失業給付とは異なり、老齢年金と同時に受け取ることができます。年金が支給停止になることはありません。
また、支給日数は雇用保険の加入期間によって異なり、基本手当日額の30日分または50日分が支給されます。
退職後の生活設計にも関わる制度ですので、不明点がある場合は、事前にハローワークへ確認しておくと安心です。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
Q：高年齢求職者給付金はどこで手続きすればいいですか？「高年齢求職者給付金を受け取りたいのですが、どこで手続きすればよいのでしょうか？」（いかたろうさん）
A：お住まいの住所を管轄するハローワークで手続きを行います高年齢求職者給付金の手続きを行う場所は、「お住まいの住所を管轄するハローワーク（公共職業安定所）」です。
勤務していた会社の所在地を管轄するハローワークではありませんので、注意しましょう。
高年齢求職者給付金は、65歳以上で離職し、再就職を希望している人が対象となる給付です。通常の失業給付（基本手当）とは異なり、「一時金」として支給されます。
手続きの際には、主に次のような書類が必要になります。
・離職票1・2（退職後に会社から送付される書類）
・マイナンバーカード（マイナンバーカードがない場合は、通知カードと運転免許証などの本人確認書類）
・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
・証明写真
・印鑑（必要となる場合があります）
手続きの流れとしては、まずハローワークで「求職の申し込み」を行い、離職票などを提出して受給資格の確認を受けます。
その後、7日間の待期期間があります。自己都合退職の場合は、さらに給付制限期間が設けられることがあります。
支給が決定すると、高年齢求職者給付金は一時金としてまとめて振り込まれます。
なお、高年齢求職者給付金は、65歳未満の失業給付とは異なり、老齢年金と同時に受け取ることができます。年金が支給停止になることはありません。
また、支給日数は雇用保険の加入期間によって異なり、基本手当日額の30日分または50日分が支給されます。
退職後の生活設計にも関わる制度ですので、不明点がある場合は、事前にハローワークへ確認しておくと安心です。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)