10〜60代男女が選ぶ「TBS系日曜劇場で主演した男優」ランキング！ 2位は嵐の「二宮和也」、では1位は？
「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「TBS系日曜劇場で主演した男優ランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【5位までのランキング結果を見る】
2位は、俳優としても活躍する、嵐のメンバー・二宮和也さんでした。
2018年4月期の『ブラックペアン』でTBS系日曜劇場初主演を務め、2024年のシーズン2では一卵性双生児の兄弟を1人2役で演じて大きな注目を集めました。
堺雅人さん主演のTBS系日曜劇場『VIVANT』の続編への出演が決定しているほか、テレビ番組のMCとしても幅広く活躍しており、世代を問わず高い人気を誇っています。
1位は、俳優の阿部寛さんでした。
TBS系日曜劇場では2010年の『新参者』で初主演を務めて以来、『下町ロケット』『ドラゴン桜』『DCU〜手錠を持ったダイバー〜』など計6作品で主演を数える“日曜劇場の顔”ともいえる存在です。
2025年4月期の『キャスター』でも主演を務めたほか、2026年7月放送開始の『VIVANT』続編への出演も控えており、その圧倒的な存在感で堂々の1位に輝きました。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：二宮和也
2位は、俳優としても活躍する、嵐のメンバー・二宮和也さんでした。
2018年4月期の『ブラックペアン』でTBS系日曜劇場初主演を務め、2024年のシーズン2では一卵性双生児の兄弟を1人2役で演じて大きな注目を集めました。
1位：阿部寛
1位は、俳優の阿部寛さんでした。
TBS系日曜劇場では2010年の『新参者』で初主演を務めて以来、『下町ロケット』『ドラゴン桜』『DCU〜手錠を持ったダイバー〜』など計6作品で主演を数える“日曜劇場の顔”ともいえる存在です。
2025年4月期の『キャスター』でも主演を務めたほか、2026年7月放送開始の『VIVANT』続編への出演も控えており、その圧倒的な存在感で堂々の1位に輝きました。
(文:All About ニュース編集部)