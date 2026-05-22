¸¶Ã¤ÆÁ»á¤È²¬ÅÄ¾´ÉÛ»á¤¬¥É¥é¥Õ¥ÈÎ¢ÏÃ¤òË½Ïª¡¡²ñµÄÁ°¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥á¡¼¥ë¡Ö¼è¤ê¹ç¤¤¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡¼ºå¿À¡Ê2026Ç¯5·î22Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿ÍÁ°´ÆÆÄ¤Î¸¶Ã¤ÆÁ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕÆÃÊÌ¸ÜÌä¡Ê67¡Ë¤¬22Æü¡¢ºå¿À¤Î²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡Ê68¡Ë¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌîµåÃæ·Ñ¡Öµð¿Í¡¼ºå¿À¡×¤Ë½Ð±é¡£½é¤á¤Æ¡È¥³¥ó¥Ó¡É¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·ÚÌ¯¤Ê¥È¡¼¥¯¤È²òÀâ¤ÇÃæ·Ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë2¿Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç22Ç¯ÅÙ¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¸¶»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¤È²¬ÅÄ»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ºå¿À¤Î2µåÃÄ¤¬¡¢¹â¾¾¾¦¡¦ÀõÌîæÆ¸ã¤ò1°Ì»ØÌ¾¤·¶¥¹ç¡£¤¯¤¸¤Î·ë²Ì¡¢¸¶´ÆÆÄ¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¡£ºå¿À¤ÏÀõÌî¤Î³°¤ì1°Ì¤Ç¿¹²¼æÆÂÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸¶»á¤Ï¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Í¡Ä²¬ÅÄ¤µ¤ó¤È¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤â¤¦ºå¿À¤âÀõÌî¤ò³Í¤ê¤Ë¤¯¤ë¤È¡£¤½¤ì¤Ç»ä¤¬±¿¤è¤¯ÀõÌî·¯¤ò³Í¤ì¤¿¡£¤Ç¡¢¡Êºå¿À¤Ï¡Ë¿¹²¼·¯¤ò³Í¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ÄÅú¤¨¤Ï½Ð¤Æ¤Þ¤»¤ó¤¬¡ª¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀõÌî¤â´èÄ¥¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡£º£¤Î¤È¤³¤í½ÐÀ¤¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¿¹²¼¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¾Î»¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È²¬ÅÄ»á¤¬¡Ö²¶¿²¤È¤Ã¤¿¤ó¤è¤¢¤Î»þ¡£¤½¤·¤¿¤é¥á¡¼¥ë¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤ó¤è¡£¥á¡¼¥ëÁ÷¤Ã¤ÆÍè¤ë¤ó¤è¥É¥é¥Õ¥ÈÁ°¤Ë¡×¤È¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄÁ°¤Ë¸¶»á¤«¤é¥á¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡Ê¸¶»á¤¬ÀõÌî¤Î¡Ë¼è¤ê¹ç¤¤¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¸À¤¦¤Æ¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÆâÍÆ¤ò¡ÈË½Ïª¡É¤·¤¿¡£
¡¡¸¶»á¤Ï¥¢¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¤ÈÌÌÇò¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¡È²æ¡¹¤ÏÀõÌî¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¤é¡É¤È¡£¡È²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡É¤È¡×¤È»ý¤Á³Ý¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢²¬ÅÄ»á¤â¡Ö¡È¥É¥é¥Õ¥È¤Î¾¡Éé¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¡Éé¤ÏÌîµå¤Ç¤·¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¡Ê¸À¤ï¤ì¤¿¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£