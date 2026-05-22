お笑いコンビ「ナイツ」土屋伸之（４７）が２２日に自身のインスタグラムを更新し、自身が描いたデッサンをアップした。

土屋は４月１０日に、２年間予備校に通った末、美術大学に合格・進学したと発表していた。「美大受験を決意した時、手始めに描いた最初の静物デッサンでモチーフにしたのが、我が家のグローグーでした。見返してみたら描いた日付が２０２４年５月２２日〜２３日」と書き出すと、映画「スター・ウォーズ」のキャラクター・グローグーのデッサンを披露。

土屋はさらに「本当にちょうど２年後、そのグローグーが主役の映画が公開されて、スターウォーズファンのクラスメイトや先生とキャンバスで感想を語り合える日が来るなんて…フォースの導きを感じざるを得ません。スターウォーズ／マンダロリアン＆グローグー最高最幸の大興奮ＳＴＡＲ ＷＡＲＳ映画でした！！！」とつづり、様々なグッズを手にした自身のショットをアップした。

この投稿には「絵は言うまでも無く凄いですね」「すごい」「さすが芸大生ですね（笑）スターウォーズ愛が伝わってきます」「本当に素晴らしいです！！」「好きなものに囲まれることは幸せですね」などの声が寄せられている。