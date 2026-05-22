特集は「この人に聞く」。4月に第十管区海上保安本部のトップに就いた星崎隆本部長。相次ぐ船舶事故から、災害対応、領海の警備まで。南北700キロの海を守り、「県民の期待に応えたい」と意気込みます。

（第十管区海上保安本部 星崎隆本部長）「災害対応も広い東シナ海の対応も、しっかり的確に対応していきたい」

第十管区海上保安本部の星崎隆本部長。宮崎市出身の57歳です。

十管本部の本部長に就き、再び鹿児島に

海上保安大学校を卒業後、2014年から2年間、鹿児島海上保安部の巡視船「あかいし」の航海長を務めました。その後、京都の第8管区海上保安本部の警備救難部長や、海上保安庁で領海警備対策室長を歴任。

先月15日付で、十管本部の本部長に就き、再び鹿児島に戻ってきました。

（第十管区海上保安本部 星崎隆本部長）「鹿児島と言えば、やっぱりラーメン。以前行っていたラーメン店に、鹿児島に来て行かせてもらったが、新しい店を見つけてみたい」

南北およそ700キロ・東西はおよそ1000キロの第十管区

十管本部が管轄するエリアは、鹿児島・熊本・宮崎の3県とその周りの海域です。南北およそ700キロ、東西およそ1000キロにわたります。

重要な役割の1つが相次ぐ船舶事故への対応です。先月17日、枕崎市沖で漁船が転覆し、22歳の乗組員が死亡する事故が発生。本部長に就任してから2日後の出来事でした。

（第十管区海上保安本部 星崎隆本部長）「改めて亡くなった方のご冥福をお祈りするとともに、家族へのお悔やみを申し上げる。今（原因について）捜査しているので、捜査の結果において新たな原因などが判明すれば、必要があれば新たな事実に関しての周知や注意喚起をしていく必要がある」

災害対応も重要な役割

災害対応も重要な役割です。

2015年5月…口永良部島で起きた爆発的噴火で、噴煙が火口から9000メートルの高さまで上がり、火砕流も発生。島にいた137人全員が一時、島から避難しました。

当時、巡視船の航海長だった星崎本部長は、火山活動の監視や被害調査にあたりました。

（第十管区海上保安本部 星崎隆本部長）「風下側にいると船内にもにおい（火山ガス）が入り頭が痛くなるので、風の具合を見て場所を移動した。（船が）揺れず、できるだけにおいのないところを探した」

2016年の熊本地震でも救助活動や支援に取り組んできました。

（第十管区海上保安本部 星崎隆本部長）「（管内は）離島が多いので、離島での災害対応は海上保安庁として期待されていると思う、皆さんの期待に沿えるよう対応していかなければいけない」

もう1つの役割「領海の警備」

十管本部のもう1つの役割が、領海の警備です。中国海警局の船が領海侵入を繰り返す尖閣諸島周辺の海。星崎本部長は、海上保安庁の領海警備対策室長を務めていた時、主に尖閣諸島の警備を統括していました。

鹿児島でも大隅海峡では去年、中国海軍の艦艇の航行が15回確認され、過去最多となりました。

（第十管区海上保安本部 星崎隆本部長）「我々だけではなく、海上自衛隊との協力・連携も必要になってくる。可能性を事前に予測しながら東シナ海全体を監視しつつ、事案が起こりそうであれば遅れず早期にしっかり対応することが必要」

教育にも力「職員個々がやりがいを」

本部長就任からおよそ1か月。南九州の海と命を守るために、職員の教育にも力を入れていく考えです。

（第十管区海上保安本部 星崎隆本部長）「職員個々がやりがいを感じて、魅力ある職場であるように取り組んでいきたい」

新しいトップの手腕に注目です。

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