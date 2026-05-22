Êª½ñ¤¾åµé¼Ô¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Á¥ã¥×¥¿ーÆþ¤ìÂØ¤¨¡×¤È¤¤¤¦Î¢µ»――¾Þ¤ò¾¡¤Á³Í¤ë¾®Àâ¤Î½ñ¤Êývol.5
½ÐÅµ¡§¿·´©¡Ø¥×¥í¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡õ¾®Àâ²È¤¬¶µ¤¨¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤¿¤á¤Î¾Þ¤ò¾¡¤Á³Í¤ë¾®Àâ¤Î½ñ¤Êý¡Ù¤è¤ê
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡Ê¥êー¥ÉÊ¸¡Ë
¾®Àâ²È¡¢¥é¥Î¥Ùºî²È¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿ー¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢Æü¡¹ÁÏºî³èÆ°¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¡£¤½¤ÎÌ´¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÈÇ¼Ò¤ä¾®ÀâÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤Þ¤Ç»Ä¤ê¡¢¤½¤Î¾å¼õ¾Þ¤¹¤ëºîÉÊ¤Ï°ì°®¤ê¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡ÖÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ë¡¢Áª¹Í¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤â¤ª¤Î¤º¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇº¤ß¤ÎÆÍÇË¸ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï ¡ÈÊÔ½¸ÌÜÀþ¡É¡£
ÆüËÜÊ¸·Ý¼Ò¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·´©¡Ø¥×¥í¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡õ¾®Àâ²È¤¬¶µ¤¨¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤¿¤á¤Î¾Þ¤ò¾¡¤Á³Í¤ë¾®Àâ¤Î½ñ¤Êý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÈÊÔ½¸ÌÜÀþ¡É¤ò¾®Àâ¤Î½ñ¤Êý¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿°ìºý¡£º£¤Þ¤Ç²¿Àé²¿Ëü¤â¤ÎºîÉÊ¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¿¾®ÀâÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡ØNola¡Ù¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤¿¤Á¤È¥×¥í¤Î¾®Àâ²È¤Ç¤¢¤ë½¨Åç¿×»á¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤È½ñ¤¼ê¤ÎÆó¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ÉáÃÊ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤ËÀäÂÐÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅ°Äì²òÀâ¡£
ËÜµ»ö¤Ï¡¢½ñÀÒ¤ÎËÜÊ¸¤Î°ìÉô¤òWebµ»öÍÑ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥Á¥ã¥×¥¿ー¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ï¥ß¥¹¥êー¥É¤ËÍ¸ú!?
¹½À®¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ë¤è¤ë¹ü»Ò¤Î³ÎÇ§¤Ï½ñ¤¼êÃæµé¼Ô°Ê¾å¤¬À®¤»¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡£
°ìÈÌÅª¤ÊÊª¸ì¤Ï»þ·ÏÎó¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á°¸å¤ÎÆâÍÆ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¥¹¥Èー¥êーÅ¸³«¤Ëóòó÷¤¬½Ð¤Æ¡¢¥Õ¥é¥°¤äÉúÀþ¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼êË¡¤¬Í¸ú¤Ê¤Î¤Ï¡¢Â¿»ëÅÀ¤ÇÆÃÄê¤ÎÂÐ¾Ý¡ÊÍÆµ¿¼Ô¤Ê¤É¡Ë¤òÂª¤¨¤ë¾ì¹ç¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð·²Áü·à¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥Á¥ã¥×¥¿ー¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ñ¤¼ê¤¬·×»»¤·¤¿°Ê¾å¤Î¾×·âÅª¤Ê¥ß¥¹¥êー¥É¤òÆÉ¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¹½À®¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÄÌ¾ï¡¢Êª¸ì¤Î½øÈ×¤«¤éÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¡£
»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý¤Ï¤Þ¤º¡¢µ¯¾µÅ¾·ë¤Î¡Öµ¯¡×¡Ö¾µ¡×¤Ç»î¤¹¤³¤È¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Á´ÂÎ¤òÂçÉý¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Á¥ã¥×¥¿ー¤Ê¤êÃÊÍî¤Ê¤ê¤òÁ°¸å¤µ¤»¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤ë¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤Êµ¤¤Å¤¤È²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
»þ·ÏÎó¤òÊÑ¤¨¤Æ¤âÇËÃ¾¤·¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë
¹½À®¤ä»þ·ÏÎó¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤âÇËÃ¾¤·¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸¶¹Æ¤ËÉ¬¿Ü¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤Û¤É¡¢¤³¤ÎÂÑÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹½À®¤¬¼å¤¤¸¶¹Æ¤Ï¡¢½ç½ø¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¿ÍÊª¤Î¹ÔÆ°ÍýÍ³¤¬ÉÔÌÀÎÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Êª¸ì¤ÎÎ®¤ì¤¬Êø¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥·ー¥ó¤ÎÂ¸ºßÍýÍ³¤¬ÌÀ³Î¤Ç¡¢¹½Â¤¤¬¤·¤Ã¤«¤êÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì¤Ï¡¢ÊÂ¤ÓÂØ¤¨¤Æ¤âÊª¸ì¤Î³Ë¿´¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Êª¸ì¤Î¿Ä¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò»î¤¹
ÃæÈ×¤Î¾ìÌÌ¤òÁ°¤Ë°Ü¤¹¡¢½ªÈ×¤Î²ñÏÃ¤ò½øÈ×¤Ç¼¨¤¹¤Ê¤É¡¢´°À®¸å¤Ë°ìÅÙ½çÈÖ¤ò²õ¤·¤Æ¤ß¤ÆÊª¸ì¤¬ÇËÃ¾¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹½À®¤¬¶¯¤¤ºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡È°ø²Ì¤Î¿Ä¡É¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤ÎÍý²ò¤ÏÊÝ¤¿¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¿ÍÊª¤ÎÆ°µ¡¤¬ÍÉ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£ºÆ¹½À®¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤è¤¯Àß·×¤µ¤ì¤¿¡¢É®ÎÏ¤Î¹â¤¤¸¶¹Æ¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇºàÎÁ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ËÜ½ñ¤Î»²¹Í¥Úー¥¸
º£²ó¤Îµ»ö¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎËÜÊ¸¥Úー¥¸¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¸«³«¤¤Ç¤È¤Æ¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÊ¸·Ý¼Ò¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥·¥êー¥ººÇ¿·´©¡Ø¥×¥í¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡õ¾®Àâ²È¤¬¶µ¤¨¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤¿¤á¤Î¾Þ¤ò¾¡¤Á³Í¤ë¾®Àâ¤Î½ñ¤Êý¡Ù
ÆÉ¤ß¼ê¤È½ñ¤¼ê¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¾Þ¤ò¾¡¤Á³Í¤ë¤¿¤á¤Î¾®Àâ¤Î½ñ¤ÊýËÜ¡£
¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÊÔ½¸¤Î¥×¥í¤¬ÉáÃÊ¤ÏÀäÂÐ¤ËÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¾ï¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÀäÂÐÉ¬Í×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅ°Äì²òÀâ¡£ÊÔ½¸¼Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òºÆ¸½¤¹¤ëÊ¸¾Ï¤Î½ñ¤¼ê¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥·¥êー¥º¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃø¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥×¥í¤Î¾®Àâ²È¡¢½¨Åç¿×»á¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢Êª¸ì¡¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤Î¹½ÁÛ¤Î»ÅÊý¤ò¶µ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤¬¡Ö¤¢¤Ã¡×¤È¶Ã¤¯Ê¸¾Ï¹½À®¤ä¡¢¥×¥í¤Ê¤éÀäÂÐ¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤½ñ¤Êý¤Î´ðËÜ¥á¥½¥Ã¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Ä¤¤½ñ¤¼ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦NGÎã¤â¼ÂºÝ¤ËÎãÊ¸¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
¾®Àâ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¤À¤«¾Þ¤Ï³Í¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ìÃÊ³¬¾å¤Îµ»½Ñ¤ò½¬ÆÀ¤Ç¤¤ëÄ¶¼ÂÍÑÅª¤ÊÆâÍÆ¡£¤¼¤Ò¡¢Amazon¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
https://www.amazon.co.jp/dp/4537223758
¡ÚÃø¼Ô¾Ò²ð¡Û
½¨Åç ¿×(¤Ò¤Ç¤·¤Þ ¤¸¤ó)
ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¡£2015Ç¯¡¢±þÊçÁí¿ôÆüËÜ°ì¤ÎÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ (KADOKAWA)¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¤µ¤è¤Ê¤é¡¢·¯¤Î¤¤¤Ê¤¤³¤¡Ù¤ÇÃ±¹ÔËÜ¥Ç¥Ó¥åー¡£¾®Àâ²È ¤È¤·¤ÆÊ¸·Ý»ï¤Ë¼¹É®³èÆ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·ÝÇ½¿Í¤äÃøÌ¾¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢Ãø½Ò½ñ¡¢¼«ÅÁ ¤Ê¤É¤Î¼¹É®¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÃø¤ËÄ¹ÊÔÀÄ½Õ¾®Àâ¡Ø¤½¤Î°ìÉÃÀè¤ò¿®¤¸¤Æ ¥·¥í¤ÎÊÓ/¥¢¥« ¤ÎÊÓ¡ÙÆóºîÆ±»þÈ¯Çä(¹ÖÃÌ¼Ò)¡¢¡Ø¥×¥í¤Î¾®Àâ²È¤¬¶µ¤¨¤ë ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤¿¤á¤Î¸ì×ÃÎÏ¿Þ´Õ ¾åµéÊÔ¡Ù(ÆüËÜÊ¸·Ý¼Ò) ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥Ôー¥é¥¤¥¿ー¤ä±ÇÁüºî²È¤È¤·¤Æ¤Î´é¤ò»ý¤Á¡¢´ë¶ÈCMÀ©ºî¤Î¥·¥Ê ¥ê¥ª¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤â·î10ËÜ°Ê¾å¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
NolaÊÔ½¸Éô(¤Î¤é¤Ø¤ó¤·¤å¤¦¤Ö)
ÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖNola¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÊÔ½¸¥Áー¥à¡£Æü¡¹Â¿¿ô¤ÎÅê¹Æ¸¶¹Æ¤ò¿³ºº¡¦¹ÖÉ¾¤·¡¢´ë²èÎ©°Æ¤ä¥³¥ó¥Æ¥¹¥È±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¿Íºî²È¤Î°éÀ®¤Ë·È¤ï¤ë¡£¹½À®¡¦Ê¸ÂÎ¡¦ÆÉ¼ÔÀß·×¤Î´ÑÅÀ¤«¤éºîÉÊ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤ËÆÏ¤¯Êª¸ì¤Å¤¯¤ê¤ò¼ÂÁ©Åª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÊÔ½¸»ëÅÀ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¾®Àâ¼¹É®¤Ë¤ª¤±¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Æ½¤¡£
ÆüËÜÊ¸·Ý¼Ò¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥·¥êー¥º
¾®Àâ²È¡¢¥é¥Î¥Ùºî²È¡¢Ì¡²è²È¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿ー¡¢µÓËÜ²È¡¢SNSÅê¹Æ¡Äetc
ÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¡¢Æ¬¤Ò¤È¤ÄÈ´¤±¤ë¡ªºîÉÊ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬³ÊÃÊ¤Ë¤¢¤¬¤ë¡ª
ÉáÃÊ¥×¥í¤Î¾®Àâ²È¤¬ÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿ÁÏºî¥»¥ª¥êー¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ËÌòÎ©¤Ä½ñÀÒ¥·¥êー¥º¡ª¡ª
¡Ö¸ì×Ã¡×¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃæÀ¤¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÊ¸²½¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¿ÍÊª¡¦À³Ê¡×¡ÖÇ½ÎÏ¡×¡Ö¾ìÌÌ¡×¡Ö¿¦¶È¡×ÀßÄê¡¢¤Ê¤É¤Ê¤ÉÂ¨ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤¢¤Þ¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯²òÀâ¡ª
https://sp.nihonbungeisha.co.jp/series/creators