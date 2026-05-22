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これまでの反響や、シーズン２最終回での川島如恵留の涙に応え、「Travis JapanノJUST！シン日本遺産」のシーズン3が7月15日（水）から放送スタート！

日本人にもあまり知られていない、世界に誇るべき日本の真の名所である 「シン日本遺産」をTravis Japanのメンバーが訪れて紹介するこの番組。その道中には、奇跡の絶景など本物の「真（シン）日本遺産」だけではなく、辛（ツラ）い思いをする「辛（シン）日本遺産」も。改めて日本の魅力を伝えると共に、メンバーの喜怒哀楽やさまざまな表情、リアクションをお届けしていく。

メンバー２人がロケ地に赴くが、その組み合わせは行き先ごとに変更されるので、2人になった時の関係性や、普段との発言の違いといった組み合わせごとの化学反応も見どころの一つ。シーズン３でも放送前に公式SNS で２人のシルエットなど、徐々にヒントも出していくので、ぜひ組み合わせを推理しながら、当日の放送を迎えてほしい。

さらに「Travis JapanノJUST！シン日本遺産」は毎回、TVerでの見逃し配信も！

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▼Memberコメント

宮近海斗

――シーズン３への意気込みをきかせてください！

また僕たちの大好きな番組の新たなシーズンが始まるのを嬉しく思います！

新たなコンビや新たな地で新たな出会いが起こる、そんな楽しみに胸躍らせJUST！と言ってロケに行きたいと思います！

――今後「新たに組んでみたいコンビ」や「再度タッグを組みたいコンビ」を挙げるとしたら誰ですか？ 理由と合わせて教えてください。

元太と行ったことがないので行ってみたいです！

再度行きたいのはしめです。

シーズン1の最初で最近は行けてないのでまた行ってみたいです！

中村海人

――今後「新たに組んでみたいコンビ」や「再度タッグを組みたいコンビ」を挙げるとしたら誰ですか？ 理由と合わせて教えてください。

今後一緒に行きたいコンビは、まだ行っていない元太です。

シーズン2の時にアダルザワに如恵留くんと行っているのをみて、ヤキモチ妬いたので、本当のセクシーはなんなのか、僕の師匠の元太と行きたいです。

再タッグは、宮近です。

次は僕が普通にご飯を食べれる時に行きたいです。

七五三掛龍也

――今後「新たに組んでみたいコンビ」や「再度タッグを組みたいコンビ」を挙げるとしたら誰ですか？ 理由と合わせて教えてください。

新たに組んでみたいコンビは、宮近、松倉です。

理由は、プライベートでいつもご飯に行く京本会のメンバーで、いつもはご飯を一緒に食べることが多いので旅もしてみたいです！

再度タッグを組んでみたいコンビは、元太です。

元太とは、”しめげん”なのか“げんしめ”なのか決着をつけないといけないなと思っています。

川島如恵留

――今後「新たに組んでみたいコンビ」や「再度タッグを組みたいコンビ」を挙げるとしたら誰ですか？ 理由と合わせて教えてください。

新たに組んでみたいコンビは、閑也です！

のえしずまったり夫婦旅をしたいです！…と言いつつ、2人で激「辛」を頑張ってみるとか、「シン」クロするまで終われません企画とか、「深」夜まで語ってみるとか、のえしずの熟成された絆だからこそ出来ることがいっぱいある気がします！

再度タッグを組みたいコンビは、選べません！笑

でも、元太とのアダルザワ、本当に楽しかったし、めちゃくちゃ素の自分でいられたから、また2人でうだうだいいながら楽しむシン日本遺産は良いです！ ちゃかとの酔いどれ遺産も絶対またしたいです！

吉澤閑也

――今後「新たに組んでみたいコンビ」や「再度タッグを組みたいコンビ」を挙げるとしたら誰ですか？ 理由と合わせて教えてください。

シーズン3めちゃくちゃ楽しみにしてました！！

まちゅとコンビ組んでみたいです！

最近はまちゅと一緒にバラエティ番組に出る機会が増えたので改めてロケをしたらどうなるのか気になります！！

松田元太

――今後「新たに組んでみたいコンビ」や「再度タッグを組みたいコンビ」を挙げるとしたら誰ですか？ 理由と合わせて教えてください。

きました！JUST！シーズン３！

いろんなメンバーといろんな日本の良いところでJUSTしたいです！

JUST！JUST！JUST！

松倉海斗

――今後「新たに組んでみたいコンビ」や「再度タッグを組みたいコンビ」を挙げるとしたら誰ですか？ 理由と合わせて教えてください。

シン日本遺産待望のSeason 3！！

思ったより早めに叶いましたね！笑

JUSTらしい！嬉しい限りです！笑

この番組のゆるっとした空気感が大好きなので、ナチュラルなTJ をお届けしながら、新たなシン日本遺産をPRできたらと思っております！！

新たに組んでみたいコンビは、松田元太です。

これまで一回もシン日本遺産で元太とロケしたことがないので、松松としては行ってみたいです！



番組情報

「Travis JapanノJUST！シン日本遺産」（ABCテレビ）

7月15 日（水）スタート 毎週水曜 深夜1時39分～2時15分放送予定（関西ローカル）

出演：Travis Japan

（宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗）

★放送終了後、TVerで見逃し配信あり

公式 HP： https://www.asahi.co.jp/travis_just_shinjapan/