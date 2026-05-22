GU公式Instagramでは、KEY TO LITの岩崎大昇（※「崎」はたつさきが正式表記）＆井上瑞稀が出演する動画を公開した。

【写真】KEY TO LIT岩崎大昇＆井上瑞稀の“小競り合い”に注目、“感謝祭”動画にファンが感謝

■岩崎大昇＆井上瑞稀「ありかもね！」掛け合いがたまらない！

イスに腰掛ける岩崎のもとへ「おつかれ～」とやってきた井上。「何見てるの？」と岩崎が見ているスマホが気になった様子で話しかけると、岩崎は「GUアプリで感謝祭のページ見てた」と説明。

すると井上が「いま、まさに着ているやつじゃない？」と気づき、岩崎は「そう！」と立ち上がり、全身のスタイリングを披露。そして「このテクスチャー、めちゃくちゃ良くない？」と、2人はコーディネートを披露しあう。その後も、岩崎と井上ならではのテンションでストーリーが展開する。

GU公式Instagramでは「お客様に感謝の気持ちを込めて、【～5/28(木)まで】#ジーユー感謝祭を開催中！」「あれもこれも”感謝価格”に！」と紹介。

続けて「岩崎大昇さん・井上瑞稀さん（KEY TO LIT）が全力で感謝祭を応援！」と、2人が感謝祭を応援する動画となっている。

この動画を受けて、「起用ありがとうございます」「買いに行きます！」とファンから２人の起用に感謝の声が続々と寄せられた他、「2人のプライベートを覗いてるみたい」「掛け合い、超絶萌えた」「いつもの小競り合い笑」「みじゅたいの雰囲気かわいい」と岩崎と井上ならではの空気感にも様々なコメントが寄せられた。

■写真：KEY TO LIT岩崎大昇＆井上瑞稀の“小競り合い”に注目、“感謝祭”動画にファンが感謝