¡Ú¥Ü¡¼¥È¡ÛÂ¿ËàÀî¡¡ÎëÌÚÍµÎ´¤Ï¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤±¤ë¤·¥ì¡¼¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î½®Â
¡¡¡Ö°ìÈÌÀï¡×¡Ê£²£²Æü¡¢Â¿ËàÀî¡Ë
¡¡£³ÆüÌÜ£·£Ò¤ÎÎëÌÚÍµÎ´¡Ê£´£²¡Ë¡á°¦ÃÎ¡¦£¹£²´ü¡¦£Á£²¡á¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ£²¥³¡¼¥¹¤òÃ¥¼è¡£±Ô¤¯º¹¤·¤Æ£±Ãå¤ò¤â¤®¼è¤ê¡¢Í½ÁªÆÍÇË¤Î²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£½éÆü¤Ï¦¦Ãå¤ÈÂçÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢£²ÆüÌÜ¤«¤é¤Ï¢£¡Ãå¤Èµ°Æ»½¤Àµ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¡Ö¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¡¢¥¿¡¼¥ó¤È¤«¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Àá¤Ï¥Ú¥é¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÃå¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ÎÊý¸þ¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¦¡×¤ÈÄ´À°¤ÎÊý¸þÀ¤ÏÄê¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½®Â¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¡£¡ÖÄ¾Àþ¤ÏÉáÄÌ¤¯¤é¤¤¤À¤±¤É¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤±¤ë¤·¥ì¡¼¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡££²Áö£±£¶ÅÀ¥Î¥ë¥Þ¡Ê¥Ü¡¼¥À¡¼¤¬£¶¡¦£²£¸¤Î¾ì¹ç¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯£µ·î¤ËÂ³¤¯ÅöÃÏ½àÍ¥¤Ø¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£