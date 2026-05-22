◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―阪神（２２日・東京ドーム）

巨人・阪神カード初戦の２２日は日本テレビが地上波全国ネットで生中継。両球団の前監督の原辰徳氏（６７）と岡田彰布氏（６８）がダブル解説を務めた。今季絶好調の阪神・高橋遥人について持論を展開した。

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先発した阪神の左腕・高橋の快投が続いた。昨季までケガに泣きながら、今季はすでに４完封と無双状態のサウスポーに、原氏は指揮官の立場から、持論を述べた。

「使う側…藤川監督もそういう故障明け、故障が怖い投手と分かっていると思いますが、あえて投手出身という部分で２人で話をして」とコミュニケーションの存在を指摘。「開幕第２戦、『替えてもいいのかな』と思ったが、替えなかった。そういうのはなかなか、野手の監督には…そこに投手同士の、暗黙のバイブルみたいなものがあるのかもしれませんね」と、投手心理を熟知した藤川監督の功績に光を当てた。

両氏が中継で解説コンビを組むのは初めて。東海大出身の原氏と、１学年上で早大出身の岡田氏は大学時代、大学日本代表でクリーンアップを組み、選手、監督として伝統の一戦でしのぎを削ってきた。