¡Úµð¿Í¡Û¾¾ËÜ¹ä¤¬¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¡¡¥Î¡¼¥Ð¥óÁ÷µå¤ÇËÜÎÝ¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤ËÂç´¿À¼¡¡Ä¾¸å¤Ë¤Ï¹â¶¶ÍÚ¿Í¤«¤éÅ¬»þÂÇ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯É¬»à¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£²£²Æü¡¦Åìµþ£Ä¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¤¬¼éÈ÷¤Ç¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ÁöÎÝÃæ¤ËÉé½ý¸òÂå¤·¤¿Ê¿»³¸ùÂÀÆâÌî¼ê¤ËÂå¤ï¤êÂåÁö¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ£·²ó¤«¤é¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¼éÈ÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±¡½£·¤Î£·²ó£±»àËþÎÝ¡¢ÌÚÏ²¤ÎÃæÈô¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆËÜÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤¿¿¹²¼¤ò¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éËÜÎÝ¤Ë¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁ÷µå¡£´°àú¤Ê¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎµÜ¸¶¤òµß¤¤¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÁË»ß¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï£²»à»°ÎÝ¤«¤éºå¿À¤ÎÀèÈ¯¡¦¹â¶¶¤Î£²µåÌÜ¤òÂª¤¨¤Æº¸Á°Å¬»þÂÇ¤âÊü¤Á¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯É¬»à¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£